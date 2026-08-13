Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor! İşte o tarihler
2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid ve Real Sociedad’ın mücadele edeceği organizasyonda karşılaşmalar Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılında Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Organizasyon, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dört takımın yer alacağı turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için sahaya çıkacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de netleşti. İlk karşılaşmada Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Barcelona ile Atletico de Madrid mücadele edecek.
Turnuvadaki tüm karşılaşmaların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyor. Böylece İstanbul, İspanya futbolunun önde gelen dört kulübünü aynı organizasyonda ağırlayacak.
SÜPER KUPA İSTANBUL'A GELİYOR
Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın 2027'de İstanbul'da oynanması, Türkiye'yi organizasyonun yeni ev sahibi konumuna taşıyacak.
Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid ve Real Sociedad'ın aynı hafta içinde İstanbul'da sahaya çıkması, turnuvayı Türk futbolseverler açısından da önemli bir organizasyon haline getirecek.