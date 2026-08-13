Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor! İşte o tarihler

Dört takımın yer alacağı turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için sahaya çıkacak.



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de netleşti. İlk karşılaşmada Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Barcelona ile Atletico de Madrid mücadele edecek.

Turnuvadaki tüm karşılaşmaların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyor. Böylece İstanbul, İspanya futbolunun önde gelen dört kulübünü aynı organizasyonda ağırlayacak.