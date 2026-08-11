Bizim Çocuklar ATV ekranlarında! Uluslar Ligi heyecanı nefes kesecek

A Milli Takım, tarihi zaferlere imza attığı ekranlara yeniden dönüyor. Ay-Yıldızlıların tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi heyecanı eylül ayından itibaren ATV ve Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak.

Türkiye, dev organizasyonda Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. Milli Takım'ın grup aşamasındaki 6 karşılaşması da ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.