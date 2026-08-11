Bizim Çocuklar ATV ekranlarında! Uluslar Ligi heyecanı nefes kesecek
A Milli Takım’ın tarihinde ilk kez A Ligi’nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi heyecanı eylül ayında başlıyor. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan Ay-Yıldızlıların tüm maçları ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, tarihi zaferlere imza attığı ekranlara yeniden dönüyor. Ay-Yıldızlıların tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi heyecanı eylül ayından itibaren ATV ve Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak.
Türkiye, dev organizasyonda Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. Milli Takım'ın grup aşamasındaki 6 karşılaşması da ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
MİLLİ HEYECAN YENİDEN ATV'DE
Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon 24 Eylül'de başlayacak.
A Milli Takım'ın yanı sıra Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri ve dünyaca ünlü yıldızlar da organizasyonda sahne alacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki heyecan, özel yayınlarla Turkuvaz Medya ekranlarına taşınacak.
TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ A LİGİ'NDE
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.
Ay-Yıldızlılar zorlu grupta son Dünya Kupası yarı finalisti Fransa, EURO 2020 şampiyonu İtalya ve Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye böylece grup aşamasında Avrupa'nın üç önemli futbol ülkesiyle 6 kritik mücadele oynayacak.
İLK RAKİP FRANSA
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi macerasına 25 Eylül Cuma günü başlayacak.
Milliler, ilk karşılaşmasında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Ay-Yıldızlılar böylece A Ligi'ndeki ilk maçını kendi taraftarı önünde oynayacak.
İKİNCİ MAÇ İTALYA İLE
Türkiye, Fransa karşılaşmasının yalnızca 3 gün sonrasında yeniden sahaya çıkacak.
A Milli Takım, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Millilerin A Ligi'ndeki ilk iki karşılaşması da Türkiye'de oynanacak.
EKİM AYINDA İKİ DEPLASMAN
Ay-Yıldızlılar ekim ayındaki ilk maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak.
Türkiye, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya'ya konuk olacak. Böylece Milliler, dört gün içinde iki kritik deplasman karşılaşması oynayacak.
SON İÇ SAHA MAÇI BELÇİKA İLE
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iç saha karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Ay-Yıldızlılar, Belçika'yı İzmir'de ağırlayarak grubun son bölümü öncesinde kritik bir mücadeleye çıkacak.
GRUP FRANSA DEPLASMANINDA BİTECEK
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi grup etabındaki son maçını 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında oynayacak.
Ay-Yıldızlılar böylece Fransa karşılaşmasıyla başladığı A Ligi serüveninin grup aşamasını yine aynı rakibe karşı tamamlayacak.
A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa | Kocaeli
28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya | Bursa
2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye
12 Kasım Perşembe: Türkiye - Belçika | İzmir
15 Kasım Pazar: Fransa - Türkiye