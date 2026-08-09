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Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda sahaya çıkacağı "Ankara Grisi" ve "Gelincik" gibi özel konseptli formalarını yıldız oyuncularının yer aldığı bir kısa video ile tanıttı.

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Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda sahaya çıkacağı dört yeni formasını tanıttı. Başkent ekibinin Ankara'nın simgelerinden, doğasından ve kulübün köklü geçmişinden izler taşıyan formaları, 10 Ağustos Pazartesi günü Kırmızı-Kara Mağaza'da satışa çıkacak.

Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor-2

TANITIM İÇİN 19.23 SAATİ SEÇİLDİ

Gençlerbirliği, yeni sezon formalarını resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan 37 saniyelik videoyla duyurdu.

KURULUŞ YILI
1923
Kulüp, kuruluş yılına özel bir ayrıntıya da yer vererek forma tanıtımını saat 19.23'te paylaştı.

Tanıtım filminde kırmızı-siyahlı ekibin oyuncuları kamera karşısına geçti. Dimitrios Goutas, Sekou Koita, Zan Zuzek, Adama Traore ve Franco Tongya'nın yanı sıra yeni transfer Kevin Rodrigues de yeni formalarla çekimlerde yer aldı.

Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor-3

DÖRT FORMAYA ANKARA'DAN İZLER TAŞIYAN İSİMLER

Gençlerbirliği'nin yeni sezon koleksiyonunda dört farklı tasarım bulunuyor. Formalara konseptlerine göre şu isimler verildi:

  • Çubuklu Forma
  • Ankara Grisi
  • Ankara Yıldızı
  • Gelincik

Tasarımlarda Ankara'nın simgeleri ve doğasının yanı sıra Gençlerbirliği'nin tarihine gönderme yapan ayrıntılar öne çıkarıldı.

Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor-4

KULÜPTEN ARMAYA VURGU

Gençlerbirliği, resmi X hesabındaki paylaşımında kulüp armasının yalnızca formanın üzerinde değil, yılların hatırasında, tribünlerin sesinde ve sahadaki mücadelede yaşadığını vurguladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, yeni sezonun yeni formayla ve taraftarlarla "omuz omuza" başlayacağı mesajını verdi.

10 AĞUSTOS PAZARTESİ
Kırmızı-Kara Mağaza
Yeni sezon formaları 10 Ağustos Pazartesi günü Kırmızı-Kara Mağaza'da taraftarların beğenisine sunulacak.

Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor-5

Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor-6

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