Gençlerbirliği 2026-2027 yeni sezon formalarını tanıttı: Ankara'dan izler taşıyor

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda sahaya çıkacağı dört yeni formasını tanıttı. Başkent ekibinin Ankara'nın simgelerinden, doğasından ve kulübün köklü geçmişinden izler taşıyan formaları, 10 Ağustos Pazartesi günü Kırmızı-Kara Mağaza'da satışa çıkacak.

Tanıtım filminde kırmızı-siyahlı ekibin oyuncuları kamera karşısına geçti. Dimitrios Goutas, Sekou Koita, Zan Zuzek, Adama Traore ve Franco Tongya'nın yanı sıra yeni transfer Kevin Rodrigues de yeni formalarla çekimlerde yer aldı.

Kulüp, kuruluş yılına özel bir ayrıntıya da yer vererek forma tanıtımını saat 19.23'te paylaştı.

DÖRT FORMAYA ANKARA'DAN İZLER TAŞIYAN İSİMLER

Gençlerbirliği'nin yeni sezon koleksiyonunda dört farklı tasarım bulunuyor. Formalara konseptlerine göre şu isimler verildi:

Çubuklu Forma

Ankara Grisi

Ankara Yıldızı

Gelincik

Tasarımlarda Ankara'nın simgeleri ve doğasının yanı sıra Gençlerbirliği'nin tarihine gönderme yapan ayrıntılar öne çıkarıldı.