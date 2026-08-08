İlke Özyüksel Mihrioğlu pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu!
2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finalini kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Türkiye'ye modern pentatlonda tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. İlke, 9. kez çıktığı Avrupa Şampiyonası finalinde altın madalyaya uzandı.
İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali tamamlandı.
18 sporcunun mücadele ettiği finalde Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarının ardından tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
TÜRKİYE'YE MODERN PENTATLONDA İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun elde ettiği altın madalya, Türkiye'nin modern pentatlon branşındaki ilk Avrupa şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Milli sporcu daha önce Avrupa şampiyonalarında iki kez bronz madalya kazanmıştı.
Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez final yarışına çıkan İlke, bu kez zirvede yer alarak kariyerinin önemli başarılarından birini elde etti. Kadınlar finalinde Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalyanın sahibi oldu.
BAKAN BAK'TAN İLKE'YE TEBRİK
Müsabakaları Burhan Felek Spor Kompleksi'nde yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarışın ardından İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu ilk tebrik eden isim oldu.
Bakan Bak ayrıca milli pentatlet için yayımladığı mesajda, İstanbul'da düzenlenen şampiyonada elde ettiği başarı nedeniyle İlke'yi kutladı. Bak, İlke'nin daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazandığını hatırlatarak, milli sporcunun Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun altın madalyası, Türkiye'nin modern pentatlonda Avrupa şampiyonluğu elde ettiği ilk derece olurken, milli sporcu 9. Avrupa Şampiyonası finalinde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.