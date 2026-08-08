İlke Özyüksel Mihrioğlu pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu!

İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali tamamlandı. 18 sporcunun mücadele ettiği finalde Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarının ardından tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu

TÜRKİYE'YE MODERN PENTATLONDA İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun elde ettiği altın madalya, Türkiye'nin modern pentatlon branşındaki ilk Avrupa şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Milli sporcu daha önce Avrupa şampiyonalarında iki kez bronz madalya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda 9. kez final yarışına çıkan İlke, bu kez zirvede yer alarak kariyerinin önemli başarılarından birini elde etti. Kadınlar finalinde Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalyanın sahibi oldu.