Arsenal transferde Türk yıldızın peşinde! Kenan Yıldız bir numaralı hedef
Vinicius Junior transferinin sonuçsuz kalmasının ardından Arsenal, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi. İtalyan ekibi milli futbolcuyu bırakmak istemiyor ve masaya oturmak için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif bekliyor.
Kanat bölgesine yıldız bir takviye yapmak isteyen Arsenal, transfer planında rotasını İtalya'ya çevirdi. La Stampa'nın haberine göre İngiliz ekibi, Vinicius Junior transferinin sonuçsuz kalmasının ardından Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi.
Juventus ise milli futbolcuyu bu yaz kadrodan göndermek istemiyor. Torino ekibi, Kenan için yalnızca olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturmaya hazırlanıyor.
VINICIUS OLMADI, ROTA KENAN
Arsenal, yaz transfer döneminde Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için girişimlerde bulundu. Brezilyalı kanat oyuncusunun İspanyol kulübüyle sözleşmesini uzatmasının ardından Londra ekibinin bu dosyadaki planı sona erdi.
La Stampa'nın haberine göre Arsenal bunun üzerine kanat transferindeki önceliğini Kenan Yıldız'a çevirdi. İngiliz ekibi, Juventus'ta gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcuyu yakından takip ediyor.
ARSENAL'İN BİR NUMARALI TRANSFER HEDEFİ
Kenan Yıldız, Arsenal'in kanat bölgesi için hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına çıktı. İngiliz ekibi, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Juventus'un şartlarını takip ediyor.
Ancak Arsenal'in şu aşamada Juventus'a resmî teklif sunduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Sürecin somutlaşması için İngiliz ekibinin Torino temsilcisinin yüksek bonservis beklentisini karşılayabilecek bir paket hazırlaması gerekiyor.
JUVENTUS KENAN'I BIRAKMAK İSTEMİYOR
Juventus, Kenan Yıldız'ı gelecek sezonki kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor ve genç futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor.
İtalyan ekibi buna rağmen olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirebilir. Bu nedenle Kenan dosyasında Arsenal'in önündeki en büyük engeli Juventus'un satış konusundaki isteksizliği oluşturuyor.
100 MİLYON EURONUN ÇOK ÜSTÜ
La Stampa'nın haberine göre Juventus, Arsenal ile Kenan Yıldız transferi için masaya oturmak adına 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif bekliyor.
Bu rakam, Juventus'un oyuncuyu aktif biçimde satışa çıkardığı anlamına gelmiyor. İtalyan kulübü ancak beklentisinin çok üzerinde bir teklif gelmesi halinde Kenan'ın ayrılığını değerlendirecek.
47 MAÇTA 20 GOLE KATKI
Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus formasıyla 47 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
Genç yıldız böylece sezonu toplam 20 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Kenan'ın skor üretimi ve kanat bölgesindeki etkisi, Arsenal'in transfer listesinde üst sıraya çıkmasında önemli rol oynadı.
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