Kenan Yıldız

100 MİLYON EURONUN ÇOK ÜSTÜ

La Stampa'nın haberine göre Juventus, Arsenal ile Kenan Yıldız transferi için masaya oturmak adına 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif bekliyor.

Bu rakam, Juventus'un oyuncuyu aktif biçimde satışa çıkardığı anlamına gelmiyor. İtalyan kulübü ancak beklentisinin çok üzerinde bir teklif gelmesi halinde Kenan'ın ayrılığını değerlendirecek.

47 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus formasıyla 47 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda 11 gol attı ve 9 asist yaptı.

Genç yıldız böylece sezonu toplam 20 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Kenan'ın skor üretimi ve kanat bölgesindeki etkisi, Arsenal'in transfer listesinde üst sıraya çıkmasında önemli rol oynadı.