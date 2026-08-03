Edin Dzeko Schalke'de kaldı! Efsane golcüden 1 yıllık imza

Schalke, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna dahil ettiği Edin Dzeko'nun sözleşmesini uzattı.

Alman kulübü, sözleşmesi sona eren deneyimli santrforla 1 yıllık yeni anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.



DZEKO: HALA HIRSLIYIM

Yeni sözleşmenin ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Dzeko, Schalke'de bulunduğu süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol hayatım boyunca bana mutluluk ve ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.