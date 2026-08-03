Edin Dzeko Schalke'de kaldı! Efsane golcüden 1 yıllık imza
Schalke, sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile yola devam etme kararı aldı. Alman temsilcisi, 40 yaşındaki Bosna Hersekli golcüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Schalke, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna dahil ettiği Edin Dzeko'nun sözleşmesini uzattı.
Alman kulübü, sözleşmesi sona eren deneyimli santrforla 1 yıllık yeni anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.
DZEKO: HALA HIRSLIYIM
Yeni sözleşmenin ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Dzeko, Schalke'de bulunduğu süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol hayatım boyunca bana mutluluk ve ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ YARIDA ETKİLİ PERFORMANS
Sezonun ilk bölümünü Fiorentina'da geçiren Edin Dzeko, ara transfer döneminde Schalke'ye transfer olmuştu. Deneyimli golcü, Alman ekibinde forma giydiği 11 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sağladı.
Schalke yönetimi, bu performansın ardından Bosna Hersekli futbolcuyla yola devam etme kararı aldı. Yeni sözleşmeyle birlikte Dzeko, 2026-2027 sezonunda da Bundesliga'da Schalke forması giyecek.