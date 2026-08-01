Topçular topa tuttu! Arsenal Girona'yı 4-1 yendi

Girona, ikinci yarıya daha etkili başladı. Aleix Martínez, 50. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve İspanyol ekibini yeniden maçın içine taşıdı.

Londra temsilcisinin gollerini Kai Havertz, Christos Tzolis, Max Dowman ve Gabriel Jesus kaydetti. Girona'nın tek golü ise Aleix Martínez'den geldi.

Arsenal ile Girona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, ilk yarıda yakaladığı iki farklı üstünlüğü ikinci yarıda da koruyarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arsenal Girona'yı 4-1 mağlup etti

İKİ DAKİKADA MAÇI KOPARDI

Arsenal, Girona'nın golüne hızlı karşılık verdi. Max Dowman, 53. dakikada skoru 3-1'e getirerek takımına yeniden iki farklı üstünlüğü kazandırdı.

Londra ekibi yalnızca iki dakika sonra bir gol daha buldu. Gabriel Jesus, 55. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru 4-1'e taşıdı.

KALAN DAKİKALARDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Arsenal, dördüncü golün ardından oyunun kontrolünü elinde tuttu. Girona farkı azaltmak için fırsatlar arasa da iki takım da kalan bölümde gol bulamadı.

Karşılaşma Arsenal'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İngiliz ekibi böylece yeni sezon hazırlıkları kapsamında farklı bir galibiyet aldı.

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