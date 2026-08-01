Sidney'de muhteşem son! Tottenham Chelsea'yi 90+2'de devirdi

Chelsea ile Tottenham, hazırlık turnuvası Sydney Süper Kupası kapsamında karşı karşıya geldi. Avustralya'nın Sidney kentindeki Accor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 2-1 kazandı.

Karşılaşmada iki takım da ilk yarıda birer gol bulurken Tottenham, ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. Londra ekibi, eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Richarlison'ın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaştı.

TONALI PERDEYİ AÇTI

De Zerbi yönetimindeki Tottenham, karşılaşmaya etkili başladı. Tonali, 17. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Chelsea'nin cevabı gecikmedi. Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı gollerin ardından ilk yarı beraberlikle tamamlandı.