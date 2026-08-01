Sidney'de muhteşem son! Tottenham Chelsea'yi 90+2'de devirdi
Sydney Süper Kupası’nda Chelsea ile karşılaşan Tottenham, 49. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Londra ekibine zaferi getiren golü 90+2. dakikada Richarlison attı.
Chelsea ile Tottenham, hazırlık turnuvası Sydney Süper Kupası kapsamında karşı karşıya geldi. Avustralya'nın Sidney kentindeki Accor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 2-1 kazandı.
Karşılaşmada iki takım da ilk yarıda birer gol bulurken Tottenham, ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. Londra ekibi, eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Richarlison'ın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaştı.
TONALI PERDEYİ AÇTI
De Zerbi yönetimindeki Tottenham, karşılaşmaya etkili başladı. Tonali, 17. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Chelsea'nin cevabı gecikmedi. Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı gollerin ardından ilk yarı beraberlikle tamamlandı.
TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin ikinci yarısında Tottenham adına işler zorlaştı. Danso, 49. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Tottenham karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.
Chelsea, sayısal üstünlüğü kullanarak galibiyet golünü aradı. Tottenham ise savunma direncini korudu ve hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.
RICHARLISON 90+2'DE SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın beraberlikle sona ereceği düşünülürken Richarlison sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, 90+2. dakikada attığı golle Tottenham'ı 2-1 öne geçirdi.
Kalan kısa bölümde skor değişmedi. Tottenham, ikinci yarının büyük kısmını 10 kişi oynadığı mücadelede Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek Sydney Süper Kupası'nda dikkat çekici bir galibiyet aldı.
MAÇIN GOLLERİ
Tottenham'ın gollerini 17. dakikada Tonali ile 90+2. dakikada Richarlison attı. Chelsea'nin tek golü ise 21. dakikada Estevao'dan geldi.
Tottenham'da Danso, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.