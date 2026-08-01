Real Madrid 2-0'ı koruyamadı! Arda Güler 87 dakika oynadı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Real Madrid, Fiorentina karşısında Endrick ve Alexis Ciria’nın golleriyle 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi, Roberto Piccoli ve Moise Kean ile geri dönerek mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Arda Güler maça ilk 11’de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Endrick ve Alexis Ciria'nın golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan İspanyol devi, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç yıldız, 87 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Lamini Fati'ye bıraktı.
REAL MADRID İLK YARIDA İKİ GOL BULDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 12. dakikada Endrick'in golüyle 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria'nın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
Fiorentina, ilk yarının son bölümünde oyuna ortak oldu. Roberto Piccoli, 41. dakikada attığı golle farkı bire indirdi ve İtalyan ekibinin soyunma odasına 2-1 geride girmesini sağladı.
MOISE KEAN SKORA DENGE GETİRDİ
İkinci yarıya beraberlik golü için çıkan Fiorentina, aradığı golü 58. dakikada buldu. Moise Kean, Real Madrid savunmasını geçerek skoru 2-2'ye taşıdı.
Kalan bölümde iki takım da galibiyet için fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda sonuç alamadı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlanırken Real Madrid, iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.
ARDA GÜLER 87 DAKİKA SAHADA KALDI
Arda Güler, Fiorentina karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve orta saha ile hücum bağlantısında görev yaptı. Milli futbolcu, maçın 87. dakikasında kenara gelirken yerine Lamini Fati oyuna dahil oldu.
Genç yıldızın uzun süre sahada kalması, José Mourinho'nun sezon öncesi planlamasında Arda'ya verdiği rol açısından dikkat çekti.
SIRADAKİ RAKİP DEPORTIVO
Real Madrid, sezon öncesi hazırlık programındaki bir sonraki maçını 12 Ağustos'ta Deportivo ile oynayacak. İspanyol temsilcisi, bu karşılaşmayla yeni sezon öncesindeki takım organizasyonunu ve oyuncuların fiziksel durumunu test etmeyi sürdürecek.