Real Madrid 2-0'ı koruyamadı! Arda Güler 87 dakika oynadı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Endrick ve Alexis Ciria'nın golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan İspanyol devi, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kalan bölümde iki takım da galibiyet için fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda sonuç alamadı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlanırken Real Madrid, iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

Fiorentina, ilk yarının son bölümünde oyuna ortak oldu. Roberto Piccoli, 41. dakikada attığı golle farkı bire indirdi ve İtalyan ekibinin soyunma odasına 2-1 geride girmesini sağladı.

Real Madrid, Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı

ARDA GÜLER 87 DAKİKA SAHADA KALDI

Arda Güler, Fiorentina karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve orta saha ile hücum bağlantısında görev yaptı. Milli futbolcu, maçın 87. dakikasında kenara gelirken yerine Lamini Fati oyuna dahil oldu.

Genç yıldızın uzun süre sahada kalması, José Mourinho'nun sezon öncesi planlamasında Arda'ya verdiği rol açısından dikkat çekti.

SIRADAKİ RAKİP DEPORTIVO

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık programındaki bir sonraki maçını 12 Ağustos'ta Deportivo ile oynayacak. İspanyol temsilcisi, bu karşılaşmayla yeni sezon öncesindeki takım organizasyonunu ve oyuncuların fiziksel durumunu test etmeyi sürdürecek.