Celta Vigo Başkanı Marian Mouriño, yeni kaleci transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından İspanyol basını, Celta Vigo'nun listesindeki kalecileri gündeme taşıdı. Altay Bayındır da La Liga temsilcisinin transfer seçenekleri arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır için İspanya'dan transfer teklifi geldi. La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Manchester United forması giyen milli file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti. Gazeteci Alberto Bravo'nun haberine göre İspanyol kulübü, Altay Bayındır için Manchester United'a kiralama teklifi sundu.

Altay Bayındır

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Alberto Bravo, Celta Vigo'nun Altay Bayındır için Manchester United'a kiralama teklifi yaptığını yazdı. İspanyol ekibi, 28 yaşındaki kaleciyi bir sezonluğuna kadrosuna katmak istiyor. Ancak Altay'ın Manchester United ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, kiralık transfer seçeneğini zorlaştırıyor.

MANCHESTER UNITED BONSERVİS İSTİYOR

Manchester United, Altay Bayındır'ı kiralık göndermek yerine bonservisiyle satmayı planlıyor. İngiliz kulübü, milli kaleciyi 2023 yazında Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer etti. Alberto Bravo'ya göre Manchester United, Altay için yaptığı yatırımın bir bölümünü bonservis geliriyle geri kazanmak istiyor. İspanyol ekibinin kiralama teklifini bonservisli transfer formülüne çevirip çevirmeyeceği, sürecin yönünü belirleyecek.

MANCHESTER UNITED'DA SÜRE BULAMADI

Altay Bayındır, 2023 yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Manchester United'a imza attı. Milli kaleci, İngiltere kariyerinde düzenli forma şansı bulamadı. Altay, Manchester United formasıyla son üç sezonda toplam 17 resmî karşılaşmaya çıktı ve kalesinde 31 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olma ihtimalini değerlendiriyor.