Tadic'in yeni adresi belli oldu! İmza için Hollanda'ya gitti

Dusan Tadic

NEC NİJMEGEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce de Hollanda temsilcisiyle adı anılan Tadic'in transferi, mali şartlar nedeniyle askıya alınmıştı. NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından tecrübeli futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr'ın da devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Tadic'in tercihini yeniden Hollanda'dan yana kullandığı belirtildi.