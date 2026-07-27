Tadic'in yeni adresi belli oldu! İmza için Hollanda'ya gitti
Al-Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic, kariyerine Hollanda'da devam etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın, NEC Nijmegen ile anlaşma sağladığı ve imza işlemleri için Hollanda'ya gittiği bildirildi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic'in yeni durağı netleşiyor.
Geleceği uzun süredir merak edilen deneyimli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı.
NEC NİJMEGEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Daha önce de Hollanda temsilcisiyle adı anılan Tadic'in transferi, mali şartlar nedeniyle askıya alınmıştı. NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamanın ardından tecrübeli futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr'ın da devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Tadic'in tercihini yeniden Hollanda'dan yana kullandığı belirtildi.
İMZA İÇİN HOLLANDA'YA GİTTİ
37 yaşındaki Sırp futbolcu NEC Nijmegen ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Tadic'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Hollanda'ya gittiği aktarıldı.
2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 109 resmi maçta 29 gol atarken 35 de asist yaptı. Deneyimli oyuncunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından NEC Nijmegen tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.