CANLI: Türkiye - Brezilya Milletler Ligi final maçı

Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergiledi. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti de 25-15 üstün tamamladı. Üçüncü sette rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-20'lik skorla karşılaşmayı noktaladı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek VNL finaline yükseldi.

Türkiye, Brezilya ile kupayı kaldırmak için mücadele edecek

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi Brezilya oldu. Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Beş sete uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını finale yazdırdı. Türkiye ile Brezilya, VNL şampiyonluğu ve altın madalya için kozlarını paylaşıyor.