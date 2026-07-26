CANLI: Türkiye - Brezilya Milletler Ligi final maçı
VNL yarı finalinde ev sahibi Çin’i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazmak ve zirveye adını yazdırarak kupa ile altın madalyanın sahibi olmak amacında. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor.
SETLERE GÖRE SKORLAR | CANLI
1. SET | TÜRKİYE - BREZİLYA: 17-19
FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDEN FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergiledi. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti de 25-15 üstün tamamladı. Üçüncü sette rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-20'lik skorla karşılaşmayı noktaladı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek VNL finaline yükseldi.
FİNALDE RAKİP BREZİLYA
Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi Brezilya oldu. Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Beş sete uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını finale yazdırdı. Türkiye ile Brezilya, VNL şampiyonluğu ve altın madalya için kozlarını paylaşıyor.
TÜRKİYE KUPA İÇİN SAHADA
Filenin Sultanları, Brezilya'yı mağlup etmesi halinde Voleybol Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyonluğa ulaşacak. Türkiye, Çin karşısında ortaya koyduğu etkili servis, blok ve hücum performansını final maçına da taşımayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında kazanarak organizasyonu altın madalyayla tamamlamak için parkede yerini alıyor.