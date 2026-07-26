Trabzonspor'dan yerli atağı! Fatih Tekke 2 transfere izin verdi
Kadro rotasyonunda yerli oyunculara ağırlık veren Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu ile Çaykur Rizespor’un çok yönlü futbolcusu Mithat Pala için temaslarını yeniden hızlandırdı.
Kadro rotasyonunda Türk futbolculara önem veren Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen genç santrfor Ali Habeşoğlu ile Çaykur Rizespor'un çok yönlü oyuncusu Mithat Pala için temaslarını yeniden hızlandırdı. Yeni sezonun uzun maç takvimini göz önünde bulunduran bordo-mavililer, kadro derinliğini artırmak amacıyla yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi planlıyor.
Trabzonspor yönetiminin daha önce de gündemine aldığı iki oyuncu için kulüpler düzeyindeki görüşmeleri yeniden başlattığı öğrenildi.
İKİ OYUNCU İÇİN TEMASLAR HIZLANDI
Trabzonspor, uzun süredir ilerleme sağlanamayan Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala transferleri için yeniden devreye girdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri, iki futbolcunun transfer şartlarını netleştirmek amacıyla Bodrum FK ve Çaykur Rizespor ile temaslarını sürdürüyor. Yönetimin, teknik heyetin kadro planlaması doğrultusunda iki transferi de kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
ALİ HABEŞOĞLU HÜCUM İÇİN LİSTEDE
Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu, Trabzonspor'un santrfor adayları arasında bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performans ve skorer kimliğiyle bordo-mavili teknik heyetin dikkatini çektiği ifade edildi. Trabzonspor'un Habeşoğlu'nu hem hücum rotasyonuna katkı sağlayabilecek hem de ilerleyen yıllarda gelişim gösterebilecek bir yatırım olarak değerlendirdiği kaydedildi. Genç santrforun transfer edilmesi halinde takım içindeki yerli oyuncu alternatiflerinin artırılması da hedefleniyor.
MİTHAT PALA ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala ise birden fazla mevkide görev yapabilmesiyle Trabzonspor'un radarında bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu; sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabiliyor. Mithat Pala'nın farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi, uzun sezon maratonunda teknik heyete önemli bir kadro esnekliği sağlayabilecek özellikler arasında gösteriliyor. Bordo-mavililerin, tecrübeli oyuncuyu savunma ve orta saha rotasyonunda kullanılabilecek yerli bir joker olarak değerlendirdiği belirtildi.
KADRO DERİNLİĞİ ARTIRILACAK
Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda yaşanabilecek sakatlık, ceza ve yoğun fikstür ihtimallerine karşı geniş bir kadro oluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda yalnızca ilk 11'e doğrudan katkı verecek oyuncular değil, rotasyonda farklı görevler üstlenebilecek yerli futbolcular da transfer listesinde yer alıyor. Ali Habeşoğlu'nun hücumdaki potansiyeli ile Mithat Pala'nın çok yönlülüğü, iki ismi bordo-mavililerin kadro yapılanmasında öne çıkarıyor.