Trabzonspor'dan yerli atağı! Fatih Tekke 2 transfere izin verdi

Kadro rotasyonunda Türk futbolculara önem veren Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen genç santrfor Ali Habeşoğlu ile Çaykur Rizespor'un çok yönlü oyuncusu Mithat Pala için temaslarını yeniden hızlandırdı. Yeni sezonun uzun maç takvimini göz önünde bulunduran bordo-mavililer, kadro derinliğini artırmak amacıyla yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi planlıyor. Trabzonspor yönetiminin daha önce de gündemine aldığı iki oyuncu için kulüpler düzeyindeki görüşmeleri yeniden başlattığı öğrenildi.

Ali Habeşoğlu İKİ OYUNCU İÇİN TEMASLAR HIZLANDI Trabzonspor, uzun süredir ilerleme sağlanamayan Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala transferleri için yeniden devreye girdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri, iki futbolcunun transfer şartlarını netleştirmek amacıyla Bodrum FK ve Çaykur Rizespor ile temaslarını sürdürüyor. Yönetimin, teknik heyetin kadro planlaması doğrultusunda iki transferi de kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.