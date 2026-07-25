Jhon Duran'dan Benfica kariyerine harika başlangıç!

Benfica, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belenenses ile karşı karşıya geldi.

Portekiz ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederken yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran da ilk kez Benfica formasıyla sahaya çıktı.

Kolombiyalı futbolcu, etkili performansıyla takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.



DURAN İLK MAÇINDA KATKI VERDİ

Benfica kariyerine hazırlık maçında başlayan Jhon Duran, karşılaşmada bir gol kaydederken bir golün de asistini yaptı.

Hücum hattındaki hareketliliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor, yeni takımındaki ilk sınavını 1 gol ve 1 asistle tamamladı.