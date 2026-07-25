Jhon Duran'dan Benfica kariyerine harika başlangıç!
Benfica'nın yeni transferi Jhon Duran, Belenenses ile oynanan hazırlık maçında ilk kez formasını giydi. Kolombiyalı forvet, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken Portekiz ekibi sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Benfica, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belenenses ile karşı karşıya geldi.
Portekiz ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederken yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran da ilk kez Benfica formasıyla sahaya çıktı.
Kolombiyalı futbolcu, etkili performansıyla takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
DURAN İLK MAÇINDA KATKI VERDİ
Benfica kariyerine hazırlık maçında başlayan Jhon Duran, karşılaşmada bir gol kaydederken bir golün de asistini yaptı.
Hücum hattındaki hareketliliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor, yeni takımındaki ilk sınavını 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET
Benfica'nın diğer gollerini Anisio Cabral, Franjo Ivanovic ve Gianluca Prestianni kaydetti.
Portekiz temsilcisi, hazırlık dönemindeki karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, teknik heyet özellikle yeni transfer Jhon Duran'ın performansından olumlu sinyaller aldı.
Kolombiyalı oyuncu, sezon öncesi hazırlık sürecindeki ilk maçında skor katkısı yaparak yeni sezona güçlü bir başlangıç gerçekleştirdi.