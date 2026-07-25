Londra temsilcisinin şu aşamada resmi girişimde bulunmadığı, ancak oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Arsenal, yaz transfer döneminde dünya futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Vinicius Junior

RESMİ GÖRÜŞME YAPILMADI

Haberde, Arsenal ile Real Madrid arasında Vinicius Junior için herhangi bir resmi temasın gerçekleşmediği belirtildi. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi fikrinin Arsenal yönetimi içinde olumlu karşılandığı ifade edildi. İngiliz kulübünün, olası bir hamle öncesinde oyuncunun sözleşme sürecindeki gelişmeleri izlemeyi planladığı kaydedildi.

Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Taraflar arasında yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamamış olması ise oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.