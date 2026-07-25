Arsenal'den Vinicius Junior hamlesi! Madrid'den ayrılabilir
Arsenal, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına giren Vinicius Junior'ı transfer listesine aldı. İngiliz ekibi henüz resmi temas kurmazken, gözler Brezilyalı yıldızın yeni sözleşme görüşmelerine çevrildi.
Arsenal, yaz transfer döneminde dünya futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri için harekete geçmeye hazırlanıyor.
The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre Premier Lig ekibi, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'ı hücum hattını güçlendirebilecek adaylar arasında değerlendiriyor.
Londra temsilcisinin şu aşamada resmi girişimde bulunmadığı, ancak oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
RESMİ GÖRÜŞME YAPILMADI
Haberde, Arsenal ile Real Madrid arasında Vinicius Junior için herhangi bir resmi temasın gerçekleşmediği belirtildi. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi fikrinin Arsenal yönetimi içinde olumlu karşılandığı ifade edildi. İngiliz kulübünün, olası bir hamle öncesinde oyuncunun sözleşme sürecindeki gelişmeleri izlemeyi planladığı kaydedildi.
Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Taraflar arasında yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamamış olması ise oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.
REAL MADRID'İN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Real Madrid'in, takımın en önemli hücum oyuncularından biri olan Vinicius Junior'ı sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz kaybetmek istemediği belirtildi.
Bu nedenle İspanyol ekibinin, yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması halinde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olabileceği ifade edildi.
Öte yandan Arsenal'in şu ana kadar Real Madrid'e resmi bir teklif sunmadığı vurgulandı.
İngiliz ekibinin, öncelikle Vinicius Junior ile Real Madrid arasındaki sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekleyeceği, bu sürecin ardından transfer konusunda somut adımlar atabileceği aktarıldı.