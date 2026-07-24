Ronaldo'dan sürpriz veda kararı! Son maçın adresi belli
Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini futbola başladığı Estadio Jose de Alvalade’de noktalama seçeneğini değerlendiriyor. 41 yaşındaki yıldız henüz kesin kararını vermezken Jorge Jesus’un Ronaldo’yu EURO 2028 kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Ronaldo'nun milli takım geleceği yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın henüz kesin kararını vermediği ancak kariyerinin son bölümüne ilişkin seçenekleri değerlendirmeye başladığı aktarıldı.
VEDA MAÇI İÇİN ÖZEL STAT
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki son karşılaşmasını Estadio Jose de Alvalade'de oynamak istediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine başladığı stadyumda milli formaya veda etme ihtimali, planın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen dönemde netleştirmesi bekleniyor.
KARARINI HENÜZ KESİNLEŞTİRMEDİ
Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırma konusunda kesin karar vermediği belirtildi. 41 yaşındaki yıldızın fiziksel durumu, yeni sezon performansı ve Portekiz Milli Takımı'nın planlaması doğrultusunda değerlendirme yapacağı ifade edildi. Bu nedenle Ronaldo'nun olası veda karşılaşmasının tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
JORGE JESUS EURO 2028'İ İSTİYOR
Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un ise Cristiano Ronaldo'nun kadroda kalmasını istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, yıldız futbolcudan en azından EURO 2028'e kadar yararlanmayı planladığı kaydedildi. Ronaldo'nun milli takım kariyerine devam etmesi halinde 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası, Portekiz formasıyla katılacağı son büyük turnuva olabilir.
233 MAÇTA 146 GOL
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 233 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda 146 gol atarken takım arkadaşlarına 45 asist yaptı. Ronaldo böylece milli takım kariyerinde toplam 191 gole doğrudan katkı sağladı.