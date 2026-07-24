Ronaldo'dan sürpriz veda kararı! Son maçın adresi belli

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki son karşılaşmasını Estadio Jose de Alvalade'de oynamak istediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine başladığı stadyumda milli formaya veda etme ihtimali, planın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen dönemde netleştirmesi bekleniyor.

Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Ronaldo'nun milli takım geleceği yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldızın henüz kesin kararını vermediği ancak kariyerinin son bölümüne ilişkin seçenekleri değerlendirmeye başladığı aktarıldı.

Ronaldo

KARARINI HENÜZ KESİNLEŞTİRMEDİ

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırma konusunda kesin karar vermediği belirtildi. 41 yaşındaki yıldızın fiziksel durumu, yeni sezon performansı ve Portekiz Milli Takımı'nın planlaması doğrultusunda değerlendirme yapacağı ifade edildi. Bu nedenle Ronaldo'nun olası veda karşılaşmasının tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

JORGE JESUS EURO 2028'İ İSTİYOR

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un ise Cristiano Ronaldo'nun kadroda kalmasını istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, yıldız futbolcudan en azından EURO 2028'e kadar yararlanmayı planladığı kaydedildi. Ronaldo'nun milli takım kariyerine devam etmesi halinde 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası, Portekiz formasıyla katılacağı son büyük turnuva olabilir.