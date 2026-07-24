Real Madrid'de Arda Güler'e ihanet! Soyunma odasında kriz

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devindeki dördüncü sezonuna hazırlanıyor. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde görev yapan milli futbolcu, yeni sezonda Jose Mourinho ile çalışacak. Real Madrid, Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sürecek üç yıllık sözleşme imzalandığını 11 Haziran'da duyurdu. Portekizli teknik adam, temmuz ayında yeni sezon hazırlıkları için görevine başladı.

Arda Güler FRANSA'DAN SOYUNMA ODASI İDDİASI Fransız gazeteci Romain Molina, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemde soyunma odasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ileri sürdü. Molina, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo ve Endrick'in Xabi Alonso'nun yaklaşımından rahatsız olduğunu savundu. Bu gerilimin nedenlerinden birinin de teknik direktörün Arda Güler'e duyduğu güven ve milli futbolcuyu düzenli biçimde ilk 11'de kullanması olduğu iddia edildi. Söz konusu değerlendirmeler Real Madrid, Arda Güler veya adı geçen futbolcular tarafından doğrulanmadı. Molina'nın Xabi Alonso dönemine ilişkin açıklamaları sosyal medya ve video yayınları üzerinden gündeme geldi.