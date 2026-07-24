Real Madrid'de Arda Güler'e ihanet! Soyunma odasında kriz
Real Madrid’de yeni sezon hazırlıkları sürerken Arda Güler hakkında dikkat çeken bir soyunma odası iddiası ortaya atıldı. Fransız gazeteci Romain Molina, Xabi Alonso döneminde bazı yıldız futbolcuların milli oyuncunun takım içindeki artan rolünden rahatsız olduğunu savundu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devindeki dördüncü sezonuna hazırlanıyor. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde görev yapan milli futbolcu, yeni sezonda Jose Mourinho ile çalışacak.
Real Madrid, Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sürecek üç yıllık sözleşme imzalandığını 11 Haziran'da duyurdu. Portekizli teknik adam, temmuz ayında yeni sezon hazırlıkları için görevine başladı.
FRANSA'DAN SOYUNMA ODASI İDDİASI
Fransız gazeteci Romain Molina, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemde soyunma odasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ileri sürdü.
Molina, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo ve Endrick'in Xabi Alonso'nun yaklaşımından rahatsız olduğunu savundu.
Bu gerilimin nedenlerinden birinin de teknik direktörün Arda Güler'e duyduğu güven ve milli futbolcuyu düzenli biçimde ilk 11'de kullanması olduğu iddia edildi.
Söz konusu değerlendirmeler Real Madrid, Arda Güler veya adı geçen futbolcular tarafından doğrulanmadı. Molina'nın Xabi Alonso dönemine ilişkin açıklamaları sosyal medya ve video yayınları üzerinden gündeme geldi.
ARDA GÜLER'İN ROLÜ RAHATSIZLIK YARATTI İDDİASI
Molina, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i beğendiğini, milli oyuncuya güvendiğini ve takımın merkezinde önemli bir rol verdiğini savundu.
Fransız gazeteciye göre bazı futbolcular, Arda'nın ilk 11'de düzenli görev alması ve oyun planındaki etkisinin artmasından rahatsızlık duydu.
Bu oyuncuların Arda Güler'i takım içindeki etkili konumundan uzaklaştırmak istediğini ileri sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen kulüp açıklaması veya adı geçen futbolculara ait bir beyan bulunmuyor.
Xabi Alonso döneminde Arda'nın daha fazla sorumluluk aldığı ve orta sahadaki yaratıcı oyunculardan biri hâline geldiği İspanyol basınında da geniş biçimde işlendi. Milli futbolcu, özellikle oyun kurma, son pas ve Mbappe ile kurduğu bağlantıyla öne çıktı.
"ÇOK SAKİN BİR KARAKTER"
Molina, takım içinde yaşandığını iddia ettiği gelişmelere rağmen Arda Güler'in sakinliğini koruduğunu belirtti.
Milli futbolcunun saha dışındaki tartışmalardan uzak durduğunu savunan Fransız gazeteci, Arda'nın sezon boyunca Real Madrid'in öne çıkan oyuncuları arasında bulunduğunu ifade etti.
Arda Güler'in performansı, takımın istikrarsız bir dönem geçirdiği 2025-2026 sezonunun olumlu gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi. Genç futbolcu farklı orta saha rollerine uyum sağlarken oyun görüşü, pas kalitesi ve hücum üretkenliğiyle dikkat çekti.