Filistinli futbolcular yaklaşık 3 yıl sonra sahalara dönüyor

Turuncu antrenman konileri arasında yapılan çalışmalarda oyuncular, uzun arada kaybettikleri maç temposunu yeniden kazanmayı ve resmî organizasyonlara fiziksel olarak hazır hâle gelmeyi amaçlıyor.

İsrail'in soykırımı nedeniyle Filistin'de 3 yıla yakın süredir futbol müsabakaları oynanamadı

KAPSAMLI HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Antrenmanlar, Filistin Futbol Federasyonunun Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve diasporadaki futbol faaliyetlerini yeniden başlatmayı planladığını açıklamasının ardından hız kazandı.

Bu çalışmalar, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaş ve İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ardından duran resmî futbol organizasyonlarının yeniden başlaması için yürütülen ilk kapsamlı hazırlık niteliğini taşıyor.

Ancak müsabakaların yeniden başlaması, Filistin futbolunun savaş öncesindeki şartlarına döndüğü anlamına gelmiyor.

Batı Şeria'daki kulüpler, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar, askerî kontrol noktaları ve ağırlaşan mali sorunlarla mücadele ediyor. Gazze'deki takımlar ise yıkılan tesislerini ve dağılan kadrolarını yeniden oluşturmaya çalışıyor.

FUTBOLCULAR MAÇ TEMPOSUNU KAYBETTİ

El-Bire Kültür Kulübü Teknik Direktörü Ömer el-Bergusi, resmî turnuvaların yaklaşık üç yıldır oynanmamasının futbolcuların performansında ciddi düşüşe neden olduğunu söyledi.

İsrail'in askerî kontrol noktalarının ve Batı Şeria'nın parçalı yapısının takımların şehirler arasındaki seyahatlerini zorlaştırdığını anlatan Bergusi, özellikle genç futbolcuların gelişimlerinin en önemli dönemlerini kaybettiğini belirtti.

Faaliyetlerin durduğu dönemde 28 yaşında olan bir oyuncunun resmî karşılaşmaya çıkamadan 31 yaşına geldiğini ifade eden Bergusi, altyapı kategorilerindeki futbolcuların da sportif gelişimleri açısından kritik yılları geride bıraktığını vurguladı.

Bergusi, uzun süreli kaybın kısa sürede telafi edilmesinin kolay görünmediğini dile getirdi.

HAZIRLIK TURNUVALARI DÜZENLENİYOR

Filistin Futbol Federasyonu, resmî faaliyetlerin başlaması öncesinde futbolcuların yeniden maç temposu kazanabilmesi amacıyla şehirler bazında hazırlık turnuvaları düzenliyor.

Kulüpler, bu organizasyonlarda hem oyuncularının fiziksel seviyesini ölçüyor hem de uzun süreli aranın ardından yeniden takım düzeni oluşturmaya çalışıyor.

Ömer el-Bergusi, asıl zorlu sürecin resmî faaliyetlerin başlamasından sonra yaşanacağını belirterek kulüpler ile federasyona ekonomik ve lojistik destek sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.