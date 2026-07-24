Filistinli futbolcular yaklaşık 3 yıl sonra sahalara dönüyor
İsrail saldırıları ve baskınları nedeniyle yaklaşık üç yıldır resmî maç oynayamayan Filistinli futbolcular, eylül ayında sahalara dönmek için hazırlıklarını hızlandırdı. İlk aşamada liglerde yükselme ve düşme uygulanmayacak.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kentinde bulunan El-Bire Kültür Kulübü'nün sahasında yaklaşık 25 futbolcu yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.
Turuncu antrenman konileri arasında yapılan çalışmalarda oyuncular, uzun arada kaybettikleri maç temposunu yeniden kazanmayı ve resmî organizasyonlara fiziksel olarak hazır hâle gelmeyi amaçlıyor.
KAPSAMLI HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Antrenmanlar, Filistin Futbol Federasyonunun Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve diasporadaki futbol faaliyetlerini yeniden başlatmayı planladığını açıklamasının ardından hız kazandı.
Bu çalışmalar, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaş ve İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ardından duran resmî futbol organizasyonlarının yeniden başlaması için yürütülen ilk kapsamlı hazırlık niteliğini taşıyor.
Ancak müsabakaların yeniden başlaması, Filistin futbolunun savaş öncesindeki şartlarına döndüğü anlamına gelmiyor.
Batı Şeria'daki kulüpler, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar, askerî kontrol noktaları ve ağırlaşan mali sorunlarla mücadele ediyor. Gazze'deki takımlar ise yıkılan tesislerini ve dağılan kadrolarını yeniden oluşturmaya çalışıyor.
FUTBOLCULAR MAÇ TEMPOSUNU KAYBETTİ
El-Bire Kültür Kulübü Teknik Direktörü Ömer el-Bergusi, resmî turnuvaların yaklaşık üç yıldır oynanmamasının futbolcuların performansında ciddi düşüşe neden olduğunu söyledi.
İsrail'in askerî kontrol noktalarının ve Batı Şeria'nın parçalı yapısının takımların şehirler arasındaki seyahatlerini zorlaştırdığını anlatan Bergusi, özellikle genç futbolcuların gelişimlerinin en önemli dönemlerini kaybettiğini belirtti.
Faaliyetlerin durduğu dönemde 28 yaşında olan bir oyuncunun resmî karşılaşmaya çıkamadan 31 yaşına geldiğini ifade eden Bergusi, altyapı kategorilerindeki futbolcuların da sportif gelişimleri açısından kritik yılları geride bıraktığını vurguladı.
Bergusi, uzun süreli kaybın kısa sürede telafi edilmesinin kolay görünmediğini dile getirdi.
HAZIRLIK TURNUVALARI DÜZENLENİYOR
Filistin Futbol Federasyonu, resmî faaliyetlerin başlaması öncesinde futbolcuların yeniden maç temposu kazanabilmesi amacıyla şehirler bazında hazırlık turnuvaları düzenliyor.
Kulüpler, bu organizasyonlarda hem oyuncularının fiziksel seviyesini ölçüyor hem de uzun süreli aranın ardından yeniden takım düzeni oluşturmaya çalışıyor.
Ömer el-Bergusi, asıl zorlu sürecin resmî faaliyetlerin başlamasından sonra yaşanacağını belirterek kulüpler ile federasyona ekonomik ve lojistik destek sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.
MALİ KRİZ KULÜPLERİ ZORLUYOR
Futbol faaliyetlerinin durmasının etkisi yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı.
Yaklaşık üç yıldır resmî karşılaşmaların oynanmaması, maç günü gelirlerinin ortadan kalkması ve kulüplerin mevcut kaynaklarının azalması Filistin futbolundaki mali krizi derinleştirdi.
El-Bire Kültür Kulübü Sportif Direktörü Muhammed Sedir, federasyonun faaliyetleri yeniden başlatma kararının kulüplere umut verdiğini ancak hazırlık sürecinin büyük ekonomik zorlukların yaşandığı bir döneme denk geldiğini söyledi.
Hazırlık karşılaşmalarının maliyetlerinin arttığını belirten Sedir, İsrail'in askerî kontrol noktalarının deplasman yolculuklarını da güçleştirdiğini ifade etti.
FUTBOLCULAR ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI
Sportif faaliyetlerin durduğu dönemde birçok Filistinli futbolcu, geçimini sağlayabilmek için farklı işlerde çalışmak zorunda kaldı.
Bu durum oyuncuların düzenli antrenman yapmasını, fiziksel seviyelerini korumasını ve profesyonel futbol yaşamlarını sürdürmesini zorlaştırdı.
Muhammed Sedir, teknik ekibin ilk hedefinin futbolcuları yeniden fiziksel olarak hazır hâle getirmek olduğunu belirtti.
Yeni transfer yapmanın ekonomik açıdan güç olduğunu kaydeden Sedir, El-Bire Kültür Kulübünün ağırlıklı olarak kendi altyapısından yetişen oyuncularla yoluna devam ettiğini söyledi.
GENÇ FUTBOLCULARIN HAYALLERİ ETKİLENDİ
Filistin 17 Yaş Altı Milli Takımı ve El-Bire Kültür Kulübü oyuncusu Basil Harbavi, İsrail saldırılarının yalnızca günlük yaşamı değil, spor faaliyetlerini ve futbolcuların kariyer hedeflerini de etkilediğini anlattı.
Resmî turnuvaların durmasıyla oyuncuların maç yapma, tecrübe kazanma ve kendilerini geliştirme imkânlarının ortadan kalktığını belirten Harbavi, yurt dışında profesyonel futbol oynama hayalinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.
Genç futbolcu, tecrübe kazanması gereken yılların sportif faaliyetlerin durduğu döneme denk geldiğini ifade etti.
Harbavi, yeniden başlayacak organizasyonların Filistin futbolunun ayağa kalkmasına katkı sağlamasını umduğunu belirterek gelecekte A Milli Takım formasını giymeyi ve yurt dışında profesyonel olarak oynamayı hedeflediğini dile getirdi.
İLK AŞAMADA YÜKSELME VE DÜŞME OLMAYACAK
Filistin Futbol Federasyonu, gerekli şartların oluşması halinde antrenmanların ve resmî müsabakaların eylül ayının ilk haftasında yeniden başlatılmasının planlandığını duyurdu.
Federasyon Sözcüsü Dima Yusuf, ilk aşamadaki organizasyonların temel amacının futbol faaliyetlerini yeniden canlandırmak olacağını açıkladı.
Bu nedenle ilk etapta düzenlenecek liglerde yükselme ve düşme sistemi uygulanmayacak.
Müsabakaların ayrıntıları ve takvimi daha sonra açıklanacak. Kulüplere asgari düzeyde destek sağlanması, sahaların ve spor tesislerinin profesyonel lig karşılaşmalarına uygun hâle getirilmesi de hazırlık sürecinin temel başlıkları arasında bulunuyor.
SPOR TESİSLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI
Dima Yusuf, Filistin spor camiasının son üç yılda ağır kayıplar yaşadığını söyledi.
Yusuf, spor camiasından bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını veya kaybolduğunu ifade etti. Spor tesislerinin büyük bölümünün de saldırılarda yıkıldığını belirtti.
Filistin'deki kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 173 binden fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Yaşanan can kayıpları, tesislerin yıkılması ve futbolcuların farklı bölgelere dağılması, Gazze'deki kulüplerin yeniden yapılanmasını Batı Şeria'daki takımlara göre daha da güçleştiriyor.
İLK RESMÎ MAÇ İÇİN HAZIRLANIYORLAR
El-Bire'de antrenmanlarını sürdüren futbolcular, uzun yılların ardından oynanması planlanan ilk resmî karşılaşmaya hazırlanıyor.
Oyuncular açısından yeniden başlayacak futbol faaliyetleri yalnızca sportif bir organizasyon değil, normal hayata dönüş ve geleceğe yönelik umut anlamı da taşıyor.
Kulüplerin ekonomik ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, seyahat engellerinin aşılması ve spor tesislerinin yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi, Filistin futbolunun kalıcı şekilde ayağa kalkmasının önündeki temel sınavlar olacak.