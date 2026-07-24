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Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi! Resmen başladı

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp getirildi. Alman Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcıyla 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi! Resmen başladı

Almanya Milli Takımı'nda beklenen teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı.

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'un milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Deneyimli teknik adamla 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı açıklandı.

Jürgen KloppJürgen Klopp
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE İKİ YIL SONRA DÖNDÜ

Jürgen Klopp, bu görevle birlikte yaklaşık iki yıl sonra yeniden kulübeye döndü.

Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara vermiş ve Red Bull futbol organizasyonunda küresel futbol operasyonlarının başına geçmişti.

Jürgen KloppJürgen Klopp
HEDEF 2030 DÜNYA KUPASI

Almanya Futbol Federasyonu'nun uzun vadeli planlamasının parçası olarak göreve getirilen Klopp, milli takımın 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni görevinde Almanya'nın uluslararası turnuvalardaki başarısını yeniden yukarı taşımaya çalışacak.

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