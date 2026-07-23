Islam Dulatov Türk vatandaşı oldu! UFC'de Türkiye'yi temsil edecek

UFC'nin yarı orta sıklet kategorisinde mücadele eden Islam Dulatov, kariyerine Türkiye adına devam etme kararı aldığını açıkladı. Dulatov, 25 Temmuz 2026 Cumartesi tarihinde Abu Dabi'de düzenlenecek UFC Fight Night organizasyonunda Türk bayrağı altında ilk kez kafese çıkacak.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Islam Dulatov, Türk vatandaşlığına geçiş sürecinin tamamlandığını ve UFC'de Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Rusya'da dünyaya gelen ve çalışmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürdüren Dulatov, daha önce UFC karşılaşmalarında Almanya adına mücadele etmişti.

"TÜRKİYE ADINA MÜCADELE ETMEK BÜYÜK BİR ONUR"

Dulatov, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a bana duydukları güven ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye adına mücadele edecek olmak benim için büyük bir onur. Bu bayrağı omuzlarımda taşımak benim için her şeyden daha büyük bir gurur."