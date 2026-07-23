Islam Dulatov Türk vatandaşı oldu! UFC'de Türkiye'yi temsil edecek
Rusya doğumlu karma dövüş sanatları sporcusu Islam Dulatov, Türk vatandaşlığına geçtiğini açıkladı. UFC’de mücadele eden 27 yaşındaki dövüşçü, bundan sonraki karşılaşmalarına Türk bayrağı altında çıkacağını duyurdu.
UFC'nin yarı orta sıklet kategorisinde mücadele eden Islam Dulatov, kariyerine Türkiye adına devam etme kararı aldığını açıkladı. Dulatov, 25 Temmuz 2026 Cumartesi tarihinde Abu Dabi'de düzenlenecek UFC Fight Night organizasyonunda Türk bayrağı altında ilk kez kafese çıkacak.
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ
Islam Dulatov, Türk vatandaşlığına geçiş sürecinin tamamlandığını ve UFC'de Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.
Rusya'da dünyaya gelen ve çalışmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürdüren Dulatov, daha önce UFC karşılaşmalarında Almanya adına mücadele etmişti.
"TÜRKİYE ADINA MÜCADELE ETMEK BÜYÜK BİR ONUR"
Dulatov, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a bana duydukları güven ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye adına mücadele edecek olmak benim için büyük bir onur. Bu bayrağı omuzlarımda taşımak benim için her şeyden daha büyük bir gurur."
TÜRK BAYRAĞIYLA KAFESE ÇIKACAK
Abu Dabi'deki karşılaşmaya Türk bayrağı altında çıkacağını belirten Dulatov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumartesi günü Abu Dabi'de Türk bayrağıyla kafese çıkacağım. Türk milletinin duasını ve desteğini arkamda hissetmek bana büyük güç verecek. İnşallah zafer sevincini hep birlikte yaşayacağız ve ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğim."
RAKİBİ WELLINGTON TURMAN
Islam Dulatov, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Abu Dabi'de Brezilyalı Wellington Turman ile karşılaşacak.
Etihad Arena'da düzenlenecek UFC Fight Night organizasyonundaki mücadele, yarı orta sıklette yapılacak. Dulatov-Turman karşılaşması üç raund üzerinden oynanacak.
UFC'DEKİ İKİNCİ MAÇINA ÇIKACAK
Islam Dulatov, UFC'deki ilk karşılaşmasını Temmuz 2025'te Adam Fugitt'e karşı yaptı. Dulatov, UFC 318'deki mücadeleyi ilk raundun 4 dakika 6. saniyesinde nakavtla kazandı. Bu sonuçla UFC kariyerine galibiyetle başlayan dövüşçü, organizasyondaki ikinci karşılaşmasına Wellington Turman karşısında çıkacak.
12 GALİBİYETİ BULUNUYOR
27 yaşındaki Islam Dulatov'un profesyonel MMA kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunuyor. UFC'nin resmî profilinde Dulatov'un sekiz nakavt ve dört pes ettirme galibiyeti aldığı, 12 zaferinin 11'ini ilk rauntta tamamladığı bilgisi yer alıyor.
ISLAM DULATOV KİMDİR?
Islam Dulatov, 2 Ağustos 1998'de Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Urus-Martan kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte çocuk yaşta Almanya'ya yerleşen Dulatov, profesyonel MMA kariyerine 2019 yılında başladı. Dana White's Contender Series'te Vanilto Antunes'i ilk rauntta mağlup eden sporcu, bu galibiyetin ardından UFC sözleşmesi kazandı. 1,90 metre boyundaki Dulatov, yarı orta sıklette mücadele ediyor ve antrenmanlarını Düsseldorf'taki Triple One Gym'de sürdürüyor.