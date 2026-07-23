Futbolda yeni sezon öncesi güvenlik zirvesi yapıldı! Hedefte sosyal medya var
Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya ve demeçlerle toplumu geren söylemlere dikkat çekerken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eleştiri hakkının ayrıştırıcı dile dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
Futbolda 2026-2027 sezonu öncesinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Toplantıda sosyal medya ve demeçlerle oluşan gerilim, stat güvenliği, güvenlik giderleri, bireysel cezalar ve tribün uygulamaları değerlendirildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.
Toplantıda geçen sezon yaşanan gelişmeler ele alınırken, 2026-2027 sezonunda uygulanacak güvenlik politikaları ve kulüplerin talepleri görüşüldü.
BAKAN BAK'TAN SOSYAL MEDYA VE DEMEÇ UYARISI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonlar ve ilgili kuruluşlarla yeni sezon öncesinde gerekli değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.
Sporun geniş kitleleri harekete geçiren önemli bir olgu olduğuna dikkat çeken Bak, 6222 sayılı Kanun'un verdiği yetkiler çerçevesindeki uygulamaların yakından takip edildiğini belirtti.
Türkiye'nin modern stadyumlara sahip olduğunu vurgulayan Bak, spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
Bakan Bak, müsabakalar başlamadan önce sosyal medyada kullanılan ifadeler ve yapılan açıklamalarla toplumda gerilim oluşturulduğuna işaret etti.
"Sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz." diyen Bak, bu sorunların futbolun tüm paydaşları tarafından birlikte çözülmesi gerektiğini kaydetti.
"SPORUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMELİYİZ"
Tribün olayları ve sahaya girilmesi gibi durumların futbolun değerine zarar verdiğini belirten Bakan Bak, kulüplerin yaşadığı sorunları toplantıda ilgili kurumlara ileteceğini söyledi.
Türkiye genelinde 160 bin müsabakanın oynandığını aktaran Bak, İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla yakın çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.
Bak, sporun birleştirici gücünden yararlanılması gerektiğini belirterek ortak değerlerin zedelenmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
HACIOSMANOĞLU: ELEŞTİRİ AYRIŞTIRICI DİLE DÖNÜŞMEMELİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantının iki gün süreceğini ve Türk futbolundaki güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını açıkladı.
Geçen sezonun ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Hacıosmanoğlu, alınacak kararların yeni sezonun yol haritasını oluşturacağını söyledi.
Futbolun Türkiye'de yalnızca bir spor dalı olmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, milyonlarca insanın ortak sevincini temsil eden bu değerin güvenli ve huzurlu bir ortamda korunması gerektiğini dile getirdi.
Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünlerin spora olan ilgiyi artırdığını belirten Hacıosmanoğlu, şiddet ve taşkınlığın futbolun ruhuna zarar verdiğini söyledi.
Sporda şiddetin yalnızca statların içinde yaşanmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, saha dışında kullanılan dilin de belirleyici hale geldiğini ifade etti.
Hacıosmanoğlu, "Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir." dedi.
KULÜPLERDEN GÜVENLİK GİDERİ TALEBİ
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantıda kulüplerin taleplerinin muhataplarına iletildiğini açıkladı.
Müsabaka güvenlik giderlerinin kulüpler açısından önemli bir maliyet kalemi haline geldiğini belirten Doğan, bu giderlerin bakanlık tarafından karşılanmasını istediklerini söyledi.
Düşük riskli bazı karşılaşmalarda seyirci sayısından fazla güvenlik personeli görevlendirildiğini ifade eden Doğan, güvenlik planlamasının maçların risk seviyesine göre yapılmasını talep etti.
BİREYSEL OLAYLARA BİREYSEL CEZA
Ertuğrul Doğan, statlarda yaşanan bireysel olaylar nedeniyle toplu yaptırımlar uygulanması yerine olaya karışan kişilere ceza verilmesi gerektiğini söyledi.
Bu konuda kulüplerin ortak görüş taşıdığını belirten Doğan, bireysel olaylara bireysel cezaların uygulanmasını istediklerini kaydetti.
Doğan ayrıca fiziki şartları uygun olan stadyumlarda kale arkası tribünlerinde ayakta seyirci uygulamasının hayata geçirilmesi talebini dile getirdi.