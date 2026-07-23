TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.

Futbolda 2026-2027 sezonu öncesinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Toplantıda sosyal medya ve demeçlerle oluşan gerilim, stat güvenliği, güvenlik giderleri, bireysel cezalar ve tribün uygulamaları değerlendirildi.

Türkiye genelinde 160 bin müsabakanın oynandığını aktaran Bak, İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla yakın çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Tribün olayları ve sahaya girilmesi gibi durumların futbolun değerine zarar verdiğini belirten Bakan Bak, kulüplerin yaşadığı sorunları toplantıda ilgili kurumlara ileteceğini söyledi.

"Sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz." diyen Bak, bu sorunların futbolun tüm paydaşları tarafından birlikte çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Bak, müsabakalar başlamadan önce sosyal medyada kullanılan ifadeler ve yapılan açıklamalarla toplumda gerilim oluşturulduğuna işaret etti.

Türkiye'nin modern stadyumlara sahip olduğunu vurgulayan Bak, spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonlar ve ilgili kuruluşlarla yeni sezon öncesinde gerekli değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

HACIOSMANOĞLU: ELEŞTİRİ AYRIŞTIRICI DİLE DÖNÜŞMEMELİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantının iki gün süreceğini ve Türk futbolundaki güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını açıkladı.

Geçen sezonun ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Hacıosmanoğlu, alınacak kararların yeni sezonun yol haritasını oluşturacağını söyledi.

Futbolun Türkiye'de yalnızca bir spor dalı olmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, milyonlarca insanın ortak sevincini temsil eden bu değerin güvenli ve huzurlu bir ortamda korunması gerektiğini dile getirdi.

Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünlerin spora olan ilgiyi artırdığını belirten Hacıosmanoğlu, şiddet ve taşkınlığın futbolun ruhuna zarar verdiğini söyledi.

Sporda şiddetin yalnızca statların içinde yaşanmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, saha dışında kullanılan dilin de belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Hacıosmanoğlu, "Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir." dedi.