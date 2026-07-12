Milletler Ligi'nde dev eşleşme: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın başantrenörlüğünü, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti. Takvim Kaynak Tercihleri