McGregor'un dönüşü kabusa döndü: Holloway'den rövanş çağrısı

UFC 329 organizasyonunun en çok beklenen karşılaşmalarından biri, Conor McGregor ile Max Holloway'i karşı karşıya getirdi.

Conor McGregor ile Max Holloway

HOLLOWAY'DEN RÖVANŞ MESAJI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Max Holloway, yaşanan sonucun iki taraf için de arzu edilen bir tablo olmadığını ifade etti.

McGregor'un tamamen iyileşmesinin ardından yeniden karşı karşıya gelmeye sıcak baktığını belirten Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." ifadelerini kullandı.