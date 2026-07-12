McGregor'un dönüşü kabusa döndü: Holloway'den rövanş çağrısı
UFC 329'da yıllar sonra yeniden kafese çıkan Conor McGregor, karşılaşmanın ilk dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Max Holloway teknik nakavtla galip gelirken, maç sonrası rövanş mesajı verdi.
UFC 329 organizasyonunun en çok beklenen karşılaşmalarından biri, Conor McGregor ile Max Holloway'i karşı karşıya getirdi.
Yaklaşık beş yıllık aranın ardından yeniden oktagona çıkan McGregor'un dönüşü, milyonlarca MMA takipçisi tarafından büyük heyecanla bekleniyordu.
Ancak mücadele, beklentilerin aksine çok kısa sürdü ve izleyiciler istedikleri rekabeti göremeden karşılaşma sona erdi.
İLK DAKİKADA GELEN TALİHSİZLİK
Resmi olarak son maçına 2021 yılında çıkan İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı.
Yaşadığı problem nedeniyle mücadeleye devam edemeyen McGregor'un yaşadığı talihsiz anın ardından hakem karşılaşmayı durdurdu. Bu gelişmeyle birlikte eski tüy sıklet şampiyonu Max Holloway, teknik nakavtla galibiyete ulaştı.
Büyük beklentiyle ekran başına geçen milyonlarca MMA tutkunu ise mücadelenin bu şekilde sona ermesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
HOLLOWAY'DEN RÖVANŞ MESAJI
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Max Holloway, yaşanan sonucun iki taraf için de arzu edilen bir tablo olmadığını ifade etti.
McGregor'un tamamen iyileşmesinin ardından yeniden karşı karşıya gelmeye sıcak baktığını belirten Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." ifadelerini kullandı.
McGregor'un sakatlığının ciddiyetiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, gözler UFC'nin sağlık raporuna ve olası rövanş planlamasına çevrildi.
Holloway'in rövanş isteğini açıkça dile getirmesi, organizasyonun ilerleyen dönemde iki dövüşçüyü yeniden karşı karşıya getirme ihtimalini güçlendirdi.