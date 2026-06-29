Beşiktaş'ın yeni 2026-2027 formaları satışa çıktı
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalarını Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. İç saha, deplasman ve üçüncü(alternatif) forma tasarımlarının yanı sıra, kulübün yıllar sonra değiştirdiği forma yazı fontu ve yeni satış fiyatı dikkat çekti.
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- Beşiktaş, 2026-2027 sezonu için iç saha, deplasman ve üçüncü forma olmak üzere üç farklı tasarımını Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıttı.
- Kulüp, Arial font zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte oyuncu isimleri ve numaralarında uzun yıllar sonra yeni bir forma yazı karakterine geçiş yaptı.
- Yeni formalar, Kartal Yuvası mağazaları ve resmi satış kanallarında 6 bin 99 TL fiyatla satışa sunuldu.
- İç saha forması geleneksel siyah-beyaz çubuklu çizgilerle, deplasman forması diyagonal çizgilerle, üçüncü forma ise siyah zemin üzerine beyaz ve kırmızı detaylarla tasarlandı.
- Lansman organizasyonunda futbolcuların yanı sıra Berkay Ateş, Emre Aslan, Arif Güloğlu ve Cenan Adıgüzel yer aldı.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalarını düzenlediği lansmanla taraftarın beğenisine sundu. Yeni sezon lansmanı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kulüp, klasik çizgilerini modern detaylarla buluşturduğu üç farklı tasarımı tanıtırken, formalar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
ÜÇ FARKLI TASARIMLA SAHAYA ÇIKACAK
Yeni koleksiyon; iç saha, deplasman ve üçüncü forma olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor. Kulüp, her tasarımı farklı bir hikaye ve sloganla taraftarların karşısına çıkardı.
- İç saha forması: Geleneksel siyah-beyaz çubuklu çizgiler modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı.
- Deplasman forması: Diyagonal çizgilere sahip dinamik tasarımıyla öne çıktı.
- Alternatif forma: Siyah zeminin üzerine kullanılan beyaz ve kırmızı detaylarla "Kara Kartal" temasını yansıttı.
Kulüp, iç saha formasını "Gelenek, sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor" sloganıyla tanıtırken, deplasman formasında "Oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar" ifadesini kullandı. Üçüncü forma ise "Kara Kartal, gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor" sloganıyla tanıtıldı.
FORMALARLA BİRLİKTE YAZI FONTU DA DEĞİŞTİ
Yeni sezonun dikkat çeken yeniliklerinden biri de forma tasarımının ötesine geçti. Arial font kullanım zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Beşiktaş, oyuncu isimleri ve numaralarında yeni forma fontuna geçme kararı aldı.
Bu değişiklik, uzun yıllardır kullanılan yazı karakterinin ardından kulübün görsel kimliğinde de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
YENİ FORMALARIN SATIŞ FİYATI DA AÇIKLANDI
Lansman organizasyonunda siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra oyuncular Berkay Ateş, Emre Aslan, Arif Güloğlu ve Cenan Adıgüzel de kamera karşısına geçti. Hazırlanan tanıtım filmi ve görsellerde kulübün yeni sezon kimliği ön plana çıkarıldı.
Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalar, tanıtımın ardından Kartal Yuvası mağazalarında ve resmi satış kanallarında 6 bin 99 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.