Beşiktaş'ın yeni 2026-2027 formaları satışa çıktı



Alternatif forma



Kulüp, iç saha formasını "Gelenek, sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor" sloganıyla tanıtırken, deplasman formasında "Oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar" ifadesini kullandı. Üçüncü forma ise "Kara Kartal, gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor" sloganıyla tanıtıldı.

FORMALARLA BİRLİKTE YAZI FONTU DA DEĞİŞTİ

Yeni sezonun dikkat çeken yeniliklerinden biri de forma tasarımının ötesine geçti. Arial font kullanım zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Beşiktaş, oyuncu isimleri ve numaralarında yeni forma fontuna geçme kararı aldı.

Bu değişiklik, uzun yıllardır kullanılan yazı karakterinin ardından kulübün görsel kimliğinde de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.