2026 Dünya Kupası: Arjantin - Avusturya | CANLI
Dünya Kupası'nda Grup J'nin zirvesini belirleyecek mücadelede Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlayan iki takımın karşılaşmasında gözler Lionel Messi ile Marko Arnautovic'in üzerinde olacak. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele, son 32 turu öncesinde grup dengelerini şekillendirebilir. Arjantin - Avusturya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- Arjantin ile Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup J ikinci hafta maçında karşılaşıyor.
- Her iki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya 3'er puanla başladı.
- Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerken Lionel Messi hat-trick yaptı.
- Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve Romano Schmid, Xaver Schlager ile Marko Arnautovic gol attı.
- Maçın galibi, son 32 turu öncesinde grup liderliğinde önemli avantaj elde edecek.
Arjantin ile Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup J ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
İlk maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başlayan iki takım, son 32 turu yolunda önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Almada, L. Martinez, Messi.
Avusturya: A. Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X. Schlager, Wanner, Schmid, Sabitzer, Gregoritsch
İKİ TAKIM DA GALİBİYETLE BAŞLADI
Grubun ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir giriş yaptı. Teknik direktör Lionel Scaloni'nin öğrencileri özellikle hücumdaki etkili performanslarıyla dikkat çekerken, Lionel Messi attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.
Avusturya ise Ürdün karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Romano Schmid, Xaver Schlager ve Marko Arnautovic'in golleriyle sonuca giden Avrupa temsilcisi, Dünya Kupası'na üç puanla başlamayı başardı.
GRUPTA LİDERLİK HESAPLARI
İlk hafta maçlarının ardından Arjantin ve Avusturya 3'er puan topladı. Arjantin, daha iyi averaja sahip olması nedeniyle grup lideri olarak haftaya girerken Avusturya ikinci sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Cezayir ve Ürdün ise grubun alt sıralarında bulunuyor.
Bu nedenle iki ekip arasındaki mücadele, Grup J'nin liderini belirleme açısından büyük önem taşıyor. Kazanan takım son hafta öncesinde son 32 turu için önemli bir avantaj elde edecek.
ARJANTİN'DE GÖZLER MESSI'DE
Arjantin cephesinde tüm dikkatler Lionel Messi'nin üzerinde. Cezayir karşısında hat-trick yapan yıldız futbolcu, Avusturya savunmasının da en büyük korkusu konumunda bulunuyor.
Messi'nin yanı sıra Lautaro Martinez'in hücumdaki hareketliliği ve Rodrigo De Paul'un orta sahadaki organizasyon gücü, Güney Amerika temsilcisinin en önemli kozları arasında yer alıyor.
AVUSTURYA'NIN EN BÜYÜK KOZU ARNAUTOVIC
Avusturya'da ise deneyimli golcü Marko Arnautovic ön plana çıkıyor. İlk maçta ağları havalandıran tecrübeli oyuncunun yanı sıra Romano Schmid ve Xaver Schlager da takımın hücumdaki etkili isimleri arasında bulunuyor.
Teknik direktör Ralf Rangnick'in öğrencileri, güçlü rakipleri karşısında disiplinli oyun anlayışıyla puan ya da puanlar çıkarmayı hedefliyor.
SON HAFTA ÖNCESİ KRİTİK 90 DAKİKA
Grup J'nin kaderini etkileyebilecek mücadelede Arjantin galibiyet serisini sürdürerek liderliğini sağlamlaştırmak isterken, Avusturya ise sürpriz bir sonuca imza atarak zirve yarışında avantaj elde etmeye çalışıyor.
Futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşma, grup liderliği yarışının yanı sıra son 32 turuna yükselme hesapları açısından da büyük önem taşıyor.
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