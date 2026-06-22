2026 Dünya Kupası: Arjantin - Avusturya | CANLI

Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve Romano Schmid, Xaver Schlager ile Marko Arnautovic gol attı.

Her iki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya 3'er puanla başladı.

İlk maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başlayan iki takım, son 32 turu yolunda önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.

Avusturya ise Ürdün karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Romano Schmid, Xaver Schlager ve Marko Arnautovic'in golleriyle sonuca giden Avrupa temsilcisi, Dünya Kupası'na üç puanla başlamayı başardı.

Grubun ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir giriş yaptı. Teknik direktör Lionel Scaloni'nin öğrencileri özellikle hücumdaki etkili performanslarıyla dikkat çekerken, Lionel Messi attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.



GRUPTA LİDERLİK HESAPLARI

İlk hafta maçlarının ardından Arjantin ve Avusturya 3'er puan topladı. Arjantin, daha iyi averaja sahip olması nedeniyle grup lideri olarak haftaya girerken Avusturya ikinci sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Cezayir ve Ürdün ise grubun alt sıralarında bulunuyor.

Bu nedenle iki ekip arasındaki mücadele, Grup J'nin liderini belirleme açısından büyük önem taşıyor. Kazanan takım son hafta öncesinde son 32 turu için önemli bir avantaj elde edecek.