Real Madrid’de Alvaro Arbeloa dönemi sona erdi
Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. İspanyol çalıştırıcı, 2025-2026 sezonunda takımın başında çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
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- Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı.
- 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Real Madrid'de tüm kulvarlarda 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
- Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun adı geçiyor ve yeni teknik direktör kararının kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
- Kulüp Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
- Mourinho daha önce 2013 yılında Real Madrid'den ayrılmış ve kulüp kendisine 18,7 milyon euro tazminat ödemişti.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı duyuruldu.
28 MAÇTA 18 GALİBİYET ALDI
Alvaro Arbeloa, 2025-2026 sezonunda Real Madrid'in başında tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.
İspanyol teknik adam, bu süreçte 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
REAL MADRİD'DE MOURINHO DÖNEMİ
Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun adı öne çıktı. İspanyol devinde yeni teknik direktör kararının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
PEREZ'DEN MOURİNHO MESAJI
Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Florentino Perez, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'e dönmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etmişti.
Perez, "Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir" demişti.
Portekizli teknik adam daha önce de Real Madrid'de görev yapmıştı. İspanyol devi, 2013 yılında yollarını ayırmak için Mourinho'ya 18.7 milyon euro tazminat ödemişti.