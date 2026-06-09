Muhammed Cham Kızılyıldız’a kiralandı! Satın alma opsiyonu belli oldu

MAAŞ YÜKÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI

Transferin maaş detayı da Trabzonspor açısından dikkat çekti. Muhammed Cham'ın 1 milyon 275 bin euro olan yıllık ücretinin yalnızca 200 bin euroluk kısmı bordo-mavili kulüp tarafından karşılanacak.

Bu anlaşmayla Trabzonspor, hem oyuncunun maaş yükünü önemli ölçüde azaltmış hem de satın alma opsiyonu ve sonraki satış payı üzerinden gelir ihtimalini korumuş oldu.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor