Muhammed Cham Kızılyıldız’a kiralandı! Satın alma opsiyonu belli oldu
Trabzonspor, Muhammed Cham’ın 2026-2027 sezonu için satın alma opsiyonuyla Kızılyıldız’a kiralandığını KAP’a bildirdi. Sırp ekibi opsiyonu kullanırsa bordo-mavililer 3.5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
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- Trabzonspor, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ı 2026-2027 sezonu için Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu olarak kiralık gönderdi.
- Kızılyıldız'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Trabzonspor 3.5 milyon euro bonservis geliri ve 250 bin euro bonus elde edecek.
- Trabzonspor, Cham'ın gelecekteki transferinden yüzde 15 pay alma hakkına sahip olacak.
- Cham'ın 1 milyon 275 bin euro olan yıllık maaşının sadece 200 bin euro'luk kısmı Trabzonspor tarafından karşılanacak.
Trabzonspor'da kadro planlaması kapsamında bir ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüp, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ın 2026-2027 sezonu için Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO
Anlaşmanın mali detayları da belli oldu. Kızılyıldız'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Trabzonspor, bu transferden 3.5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
Sözleşmede ayrıca bordo-mavili kulüp lehine 250 bin euro bonus maddesi de yer alıyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK
Trabzonspor, Cham'ın gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde de gelir elde edebilecek. Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Avusturyalı oyuncunun sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.
MAAŞ YÜKÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI
Transferin maaş detayı da Trabzonspor açısından dikkat çekti. Muhammed Cham'ın 1 milyon 275 bin euro olan yıllık ücretinin yalnızca 200 bin euroluk kısmı bordo-mavili kulüp tarafından karşılanacak.
Bu anlaşmayla Trabzonspor, hem oyuncunun maaş yükünü önemli ölçüde azaltmış hem de satın alma opsiyonu ve sonraki satış payı üzerinden gelir ihtimalini korumuş oldu.