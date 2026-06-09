Dünya Kupası maçları TRT’de şifresiz yayınlanacak: Frekans ayarı için yeni duyuru

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak yayınlayacak.

TRT, maçların kesintisiz izlenebilmesi için uydu alıcılarının Türksat 4A üzerinden 11794 frekansına ayarlanması gerektiğini duyurdu.

Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

Uydu ayarı için polarizasyon V (Dikey), sembol oranı 30000 ve FEC 3/4 değerleri kullanılacak.

İzleyicilerin maç saatleri öncesinde uydu alıcılarını kontrol etmesi öneriliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak TRT, karşılaşmaları kesintisiz izlemek isteyenler için güncel frekans bilgilerini paylaştı. Maçlar Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. DÜNYA KUPASI İÇİN UYDU AYARI UYARISI 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken TRT'den izleyicileri ilgilendiren frekans duyurusu geldi. AA'nın aktardığına göre, Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT, maçların kesintisiz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiğini bildirdi.

TRT, kesintisiz yayın için güncel uydu frekanslarını izleyicilere duyurdu. (Haberde yer alan görseller AA'ya aittir) DAHA ÖNCE AYAR YAPANLAR YENİDEN İŞLEM YAPMAYACAK TRT açıklamasında, daha önce kanalın uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi. Bu nedenle daha önce benzer yayınlar için uydu ayarını güncelleyen izleyiciler, mevcut ayarlarıyla maç yayınlarını takip edebilecek.