Mourinho Real Madrid'e geri döndü! Yardımcısı Pepe olacak
Real Madrid'de başkanlık seçimlerini mevcut başkan Florentino Perez kazandı. Oyların yüzde 66'sını alan Perez, rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakırken seçim sonrası teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiği ve Ibrahima Konate transferinin tamamlandığı açıklandı.
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- Real Madrid'de yapılan başkanlık seçimlerini mevcut başkan Florentino Perez yüzde 66 oy alarak kazandı, rakibi Enrique Riquelme yüzde 34 oyda kaldı.
- Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi ve yardımcılığını eski futbolcu Pepe yapacak.
- Yaklaşık 100 bin üyesi olan kulüpte sadece 23 bin 593 üye oy kullandı.
- Liverpool'dan ayrılan savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Real Madrid kadrosuna katılacak.
- Florentino Perez, toplam 60 sandığın tamamında rakibine üstünlük sağladı.
eal Madrid'de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kulübün mevcut başkanı Florentino Perez'in zaferiyle sonuçlandı. Sandıkların tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye üstünlük sağlayan Perez, üyelerin büyük bölümünün desteğini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Seçim sonuçlarıyla birlikte kulüpte sportif yapılanmaya ilişkin önemli kararlar da netleşti.
BAŞKANLIK YARIŞINDA NET ÜSTÜNLÜK
Seçimde kullanılan oyların yüzde 66'sını alan Florentino Perez, yüzde 34 oyda kalan Enrique Riquelme'yi geride bıraktı. Toplam 60 sandığın tamamında üstünlük kuran Perez, yarıştan açık farkla galip ayrıldı. Seçimlerde dikkat çeken bir diğer detay ise katılım oranı oldu. Yaklaşık 100 bin üyeye sahip kulüpte yalnızca 23 bin 593 üye sandık başına giderek oy kullandı.
MOURINHO DÖNEMİ BAŞLIYOR
Başkanlık seçiminin ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiği duyuruldu. Daha önce de Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam böylece yeniden kulübün başına geçmiş oldu. Mourinho'nun teknik ekibinde yardımcılık görevini ise eski futbolculardan Pepe üstlenecek.
Sportif yapılanmadaki değişim sadece teknik heyetle sınırlı kalmadı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin de Real Madrid kadrosuna katılacağı belirtildi. Böylece başkanlık seçiminin ardından kulüp, yeni teknik kadro ve ilk önemli transfer hamlesiyle yeni döneme giriş yaptı.