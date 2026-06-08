Mourinho Real Madrid'e geri döndü! Yardımcısı Pepe olacak

Yaklaşık 100 bin üyesi olan kulüpte sadece 23 bin 593 üye oy kullandı.

Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi ve yardımcılığını eski futbolcu Pepe yapacak.

Florentino Perez yeniden başkan seçildi

BAŞKANLIK YARIŞINDA NET ÜSTÜNLÜK

Seçimde kullanılan oyların yüzde 66'sını alan Florentino Perez, yüzde 34 oyda kalan Enrique Riquelme'yi geride bıraktı. Toplam 60 sandığın tamamında üstünlük kuran Perez, yarıştan açık farkla galip ayrıldı. Seçimlerde dikkat çeken bir diğer detay ise katılım oranı oldu. Yaklaşık 100 bin üyeye sahip kulüpte yalnızca 23 bin 593 üye sandık başına giderek oy kullandı.