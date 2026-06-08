Dünyanın en değerlisi Arda Güler! Milli yıldız Wirtz ve Bellingham'ı solladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i 124.8 milyon euro değerle ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en değerli futbolcusu ilan etti.

21 yaşındaki A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Real Madrid'den Jude Bellingham'ı geride bıraktı.

Florian Wirtz 124.1 milyon euro ile ikinci, Jude Bellingham ise 120.3 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasının yakından takip ettiği güncel oyuncu piyasa değerleri raporunu yayımladı. Açıklanan listede, İspanya temsilcisi Real Madrid ve A Milli Takım forması giyen Arda Güler önemli bir başarıya imza attı. Henüz 21 yaşındaki genç futbolcu, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip ismi olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Arda Güler, Real Madrid'in yıldızı

BELLINGHAM VE WIRTZ'İ GERİDE BIRAKTI CIES'in hazırladığı güncel değerlendirmede Arda Güler, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile Real Madrid'deki takım arkadaşı Jude Bellingham, listede Arda'nın ardından sıralandı. Böylece milli futbolcu, kendi mevkisinde dünyanın en değerli oyuncusu unvanını elde etti.