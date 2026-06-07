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Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!

Formula 1'de heyecan Monako'da devam etti. Max Verstappen'in yarışı dışı kaldığı mücadelede kazanan isim Andrea Kimi Antonelli oldu. İkinci sırayı Lewis Hamilton alırken Isack Hadjar ise üçüncü basamakta podyuma çıktı. Sezonun bir sonraki yarışı Barselona'da gerçekleştirilecek.

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Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!
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  • Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayarak zafere ulaştı ve üst üste beşinci yarışını kazandı.
  • Antonelli, sezonun altıncı yarışının ardından sürücüler puan durumunda 131 puanla liderliğini sürdürüyor.
  • Max Verstappen formasyon turunda başlayan motor sorunları nedeniyle yarışı tamamlayamadı ve aracını garaja çekti.
  • Mercedes takımlar puan durumunda 219 puanla liderlikte yer alırken Ferrari 147 puanla ikinci sırada bulunuyor.
  • George Russell 88 puanla sürücüler sıralamasında ikinci, Charles Leclerc 75 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Monaco Grand Prix'sinde Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli zafere ulaştı. Pole pozisyonundan başlayan genç sürücü, üst üste beşinci yarışını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Formula 1'de yarış heyecanına bu hafta Monako ev sahipliği yaptıFormula 1'de yarış heyecanına bu hafta Monako ev sahipliği yaptı

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'si nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Monte Carlo sokaklarında gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Kimi Antonelli oldu.

Mercedes-AMG pilotu, hafta sonuna pole pozisyonuyla başlamasının avantajını yarış boyunca korudu ve hata yapmadan zafere uzandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış Barselona'da gerçekleştirilecekFormula 1'de bir sonraki yarış Barselona'da gerçekleştirilecek

"MOTOR ÖLDÜ"

Yarış dışı kalan Max Verstappen, yaptığı açıklamada; "Daha formasyon turunda işler pek iyi gitmiyordu. Ardından start sırasında durum çok kötüleşti. Herhangi bir tutarlılık yoktu ve sonra motor resmen öldü. İlk virajdan sonra güç geri geldi ancak motorun sesi çok kötüydü. Aracı tam gaz kullanamıyordum. Bu yüzden aracı garaja geri getirdik ve yarışımız orada sona erdi." dedi.

Max Verstappen yarış dışı kaldıMax Verstappen yarış dışı kaldı

SÜRÜCÜLER PUAN DURUMU

SıraPilotTakımPuan
1Kimi AntonelliMercedes131
2George RussellMercedes88
3Charles LeclercFerrari75
4Lewis HamiltonFerrari72
5Lando NorrisMcLaren58
6Oscar PiastriMcLaren48
7Max VerstappenRed Bull Racing43
8Pierre GaslyAlpine20
9Oliver BearmanHaas18
10Liam LawsonRacing Bulls16
11Franco ColapintoAlpine15
12Isack HadjarRed Bull Racing14
13Carlos SainzWilliams6
14Arvid LindbladRacing Bulls5
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HülkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Lance StrollAston Martin0
22Fernando AlonsoAston Martin0

İkinci sırayı Lewis Hamilton aldıİkinci sırayı Lewis Hamilton aldı

MARKALAR PUAN DURUMU

SıraTakımPuan
1Mercedes219
2Ferrari147
3McLaren106
4Red Bull Racing57
5Alpine35
6Racing Bulls21
7Haas19
8Williams7
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0
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Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!-6 Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!-7 Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!-8
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