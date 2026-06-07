Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!
Formula 1'de heyecan Monako'da devam etti. Max Verstappen'in yarışı dışı kaldığı mücadelede kazanan isim Andrea Kimi Antonelli oldu. İkinci sırayı Lewis Hamilton alırken Isack Hadjar ise üçüncü basamakta podyuma çıktı. Sezonun bir sonraki yarışı Barselona'da gerçekleştirilecek.
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- Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayarak zafere ulaştı ve üst üste beşinci yarışını kazandı.
- Antonelli, sezonun altıncı yarışının ardından sürücüler puan durumunda 131 puanla liderliğini sürdürüyor.
- Max Verstappen formasyon turunda başlayan motor sorunları nedeniyle yarışı tamamlayamadı ve aracını garaja çekti.
- Mercedes takımlar puan durumunda 219 puanla liderlikte yer alırken Ferrari 147 puanla ikinci sırada bulunuyor.
- George Russell 88 puanla sürücüler sıralamasında ikinci, Charles Leclerc 75 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Monaco Grand Prix'sinde Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli zafere ulaştı. Pole pozisyonundan başlayan genç sürücü, üst üste beşinci yarışını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'si nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Monte Carlo sokaklarında gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Kimi Antonelli oldu.
Mercedes-AMG pilotu, hafta sonuna pole pozisyonuyla başlamasının avantajını yarış boyunca korudu ve hata yapmadan zafere uzandı.
"MOTOR ÖLDÜ"
Yarış dışı kalan Max Verstappen, yaptığı açıklamada; "Daha formasyon turunda işler pek iyi gitmiyordu. Ardından start sırasında durum çok kötüleşti. Herhangi bir tutarlılık yoktu ve sonra motor resmen öldü. İlk virajdan sonra güç geri geldi ancak motorun sesi çok kötüydü. Aracı tam gaz kullanamıyordum. Bu yüzden aracı garaja geri getirdik ve yarışımız orada sona erdi." dedi.
SÜRÜCÜLER PUAN DURUMU
|Sıra
|Pilot
|Takım
|Puan
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|131
|2
|George Russell
|Mercedes
|88
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|72
|5
|Lando Norris
|McLaren
|58
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|48
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|43
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|9
|Oliver Bearman
|Haas
|18
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|16
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|14
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|14
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|5
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
MARKALAR PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|219
|2
|Ferrari
|147
|3
|McLaren
|106
|4
|Red Bull Racing
|57
|5
|Alpine
|35
|6
|Racing Bulls
|21
|7
|Haas
|19
|8
|Williams
|7
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
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