Monako GP'de zafer Andrea Kimi Antonelli!

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'si nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Monte Carlo sokaklarında gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Kimi Antonelli oldu.

Formula 1'de bir sonraki yarış Barselona'da gerçekleştirilecek

"MOTOR ÖLDÜ"

Yarış dışı kalan Max Verstappen, yaptığı açıklamada; "Daha formasyon turunda işler pek iyi gitmiyordu. Ardından start sırasında durum çok kötüleşti. Herhangi bir tutarlılık yoktu ve sonra motor resmen öldü. İlk virajdan sonra güç geri geldi ancak motorun sesi çok kötüydü. Aracı tam gaz kullanamıyordum. Bu yüzden aracı garaja geri getirdik ve yarışımız orada sona erdi." dedi.