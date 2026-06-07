Lionel Messi nasıl milyarder oldu? Forbes servetini hesapladı
Dünya Kupası zaferinin ardından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, aktif sporculuk hayatı devam ederken net serveti 1,1 milyar dolara ulaşan ender atletlerden biri oldu. Saha içi gelirlerinin yanı sıra ömür boyu süren sponsorlukları, otel zinciri yatırımları ve kulüp hissesi opsiyonuyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, 2026'nın en çok kazananları arasında ilk 3'teki yerini koruyor.
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- Lionel Messi'nin net serveti 1,1 milyar dolara ulaşarak aktif sporculuğu sürerken milyarder olan dördüncü sporcu oldu.
- Messi geçen sezon sahadan 70 milyon dolar, reklam anlaşmaları ve ticari girişimlerden 70 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar kazandı.
- Arjantinli yıldız kariyeri boyunca futbol sözleşmelerinden 1,2 milyar dolar, reklam ve iş girişimlerinden 600 milyon doların üzerinde gelir elde etti.
- Messi'nin Inter Miami'den emekli olduktan sonra hisse alma opsiyonu bulunuyor ve kulübün değeri gelişinden sonra 600 milyon dolardan 1,35 milyar dolara yükseldi.
- Messi ekim ayında Inter Miami ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı ve bu ay Arjantin formasıyla altıncı Dünya Kupası'na çıkmaya hazırlanıyor.
Lionel Messi, futbol kariyerinin son dönemine yaklaşırken yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, servetiyle de tarihe geçti. Forbes'un haberine göre Arjantinli yıldızın net serveti 1,1 milyar dolara ulaştı ve Messi, aktif sporculuğu sürerken milyarder olan az sayıdaki isimden biri oldu.
DÜNYA KUPASI ZAFERİNDEN SONRA YENİ SORU BAŞLAMIŞTI
Lionel Messi, yıllarca Arjantin'i yeniden Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyıp taşıyamayacağı tartışmalarıyla anıldı. Bu baskı, 2022'de Fransa'ya karşı oynanan finalde kaldırdığı kupayla sona erdi.
Ancak o büyük zaferden kısa süre sonra bu kez başka bir soru gündeme geldi: Messi kulüp kariyerine nerede devam edecekti?
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona ererken önünde çok büyük bir tercih vardı. Cristiano Ronaldo'nun ardından Suudi Arabistan'a gidip yıllık 400 milyon dolara kadar çıktığı konuşulan bir teklifi kabul edebilirdi.
Messi ise daha düşük geliri göze alarak ABD yolunu seçti ve Inter Miami'ye transfer oldu.
SAHADA 70 MİLYON, SAHA DIŞINDA 70 MİLYON DOLAR
Forbes'un tahminlerine göre Messi, geçen sezon sahadaki gelirlerinden yaklaşık 70 milyon dolar kazandı. Reklam anlaşmaları ve diğer ticari girişimlerinden elde ettiği gelir de yine yaklaşık 70 milyon dolar oldu.
Böylece Arjantinli yıldızın son 12 aylık toplam kazancı 140 milyon dolara ulaştı.
Bu rakam, Messi'yi 2026'da dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde üçüncü sıraya taşıdı. Yıldız futbolcu, 2014'ten bu yana Forbes'un en çok kazanan sporcular sıralamasında ilk 5'in dışına hiç çıkmadı.
MESSİ'NİN SERVETİ NASIL 1,1 MİLYAR DOLARA ÇIKTI?
Forbes, Messi'nin 1,1 milyar dolarlık net servetinin temelinde kariyeri boyunca biriken nakit gelirler, yatırımlar ve Inter Miami ile bağlantılı gelecekteki hisse opsiyonunun bulunduğunu belirtiyor.
Messi'nin servetini büyüten başlıca kalemler şöyle:
|Gelir Kalemi
|Tahmini Tutar
|Futbol sözleşmelerinden kariyer geliri
|1,2 milyar dolar
|Reklam, hatıra ürünleri ve iş girişimleri
|600 milyon doların üzerinde
|Toplam kariyer geliri
|1,8 milyar dolar
|Güncel net servet
|1,1 milyar dolar
Messi, kariyeri boyunca saha içi gelirlerde yalnızca Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kaldı. Toplam kazançta ise Ronaldo ve Tiger Woods'un ardından en yüksek seviyedeki sporculardan biri oldu.
AKTİF SPORCULUĞU SÜRERKEN MİLYARDER OLAN DÖRDÜNCÜ İSİMLERDEN BİRİ
Messi, aktif kariyeri devam ederken milyar dolarlık servete ulaşan çok az sporcudan biri oldu.
Forbes'a göre bu kulüpte Messi'nin yanında LeBron James, Tiger Woods ve Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Eski İngiliz futbolcu David Beckham ise futbolu bıraktıktan 13 yıl sonra 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Messi aynı zamanda Forbes'un dünya milyarderleri sıralamasında Arjantin'in en zengin beşinci kişisi olarak gösteriliyor.
BARCELONA'DA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ SERVETE DÖNÜŞTÜ
Messi'nin hikayesi, Arjantin'de işçi sınıfı bir ailede başladı. Çocuk yaşta büyüme hormonu eksikliği teşhisi konulan yıldız futbolcu, Rosario merkezli Newell's Old Boys altyapısında dikkat çekti.
Barcelona, Messi'yi 13 yaşındayken akademisine aldı ve ailesiyle birlikte İspanya'ya getirdi. Kulüp, tedavi masraflarını da üstlendi.
2004'te 17 yaşındayken Barcelona A takımına yükselen Messi, kısa sürede dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri oldu. 2009'da ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı.
Kariyeri boyunca 8 Ballon d'Or, 10 La Liga şampiyonluğu, 2 Ligue 1 şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.
MARKALAR MESSİ'Yİ BIRAKMADI
Messi, saha dışındaki gelirlerinde de güçlü bir marka değerine sahip. Babası Jorge Messi'nin menajerlik ve iş yönetimi rolüyle yıldız futbolcunun Mastercard, Michelob Ultra ve Lay's gibi markalarla anlaşmaları bulunuyor.
Messi, 2006'da Nike'tan ayrılıp Adidas ile çalışmaya başladı. 2017'de ise Alman spor giyim markasıyla ömür boyu anlaşma yaptı.
Forbes, Messi'nin röportaj vermeyi çok sık tercih etmemesine rağmen dünyanın en pazarlanabilir sporcularından biri haline geldiğini aktarıyor.
YATIRIMLAR FUTBOLDAN OTELLERE UZANDI
Messi'nin yatırımları yalnızca futbolla sınırlı kalmadı. Yıldız oyuncunun İspanya ve Andorra'da altı tesisi bulunan MiM Hotels adlı butik otel zincirinde hissesi var.
Bu yatırım, 2024'te kurduğu ve halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Edificio Rostower Socimi çatısı altında yer alıyor. Forbes'a göre şirketin piyasa değeri 282 milyon dolar seviyesinde.
Messi ayrıca Arjantin restoran zinciri El Club de la Milanesa'da ortak. Bunun yanında Uruguay'da Deportivo LSM ve İspanya beşinci liginde yer alan UE Cornellà kulüplerinin de sahibi konumunda.
EN BÜYÜK KAZANÇ INTER MİAMİ OLABİLİR
Messi'nin kariyerinin son bölümünde yaptığı en dikkat çekici hamle, Inter Miami tercihi oldu.
Arjantinli yıldızın gelişinden önce 600 milyon dolar değer biçilen Inter Miami'nin değeri üç yıl içinde 1,35 milyar dolara yükseldi. Bu artış kulübü MLS'in en değerli takımı haline getirdi.
Messi'nin emekli olduktan sonra Inter Miami'den hisse alma opsiyonu bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle kulübün büyümesi, doğrudan Messi'nin servetine de yansıyabilir.
HENÜZ BIRAKMAYA HAZIR DEĞİL
Messi, tüm bu ekonomik başarıya rağmen futbolu bırakma kararını henüz vermedi. İki kez üst üste MLS'in en değerli oyuncusu seçilen Arjantinli yıldız, ekim ayında Inter Miami ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Bu ay Arjantin formasıyla altıncı Dünya Kupası'na çıkmaya hazırlanan Messi, daha önce yaptığı açıklamada sahada zorlanmaya başladığı ve oyundan keyif almadığı an bırakma zamanının geleceğini söylemişti.
Ancak kendi sözleriyle, şu an hala oyundan keyif alıyor, kendini iyi hissediyor ve devam etmek istiyor.
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