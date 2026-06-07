Lionel Messi nasıl milyarder oldu? Forbes servetini hesapladı

Messi ekim ayında Inter Miami ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı ve bu ay Arjantin formasıyla altıncı Dünya Kupası'na çıkmaya hazırlanıyor.

Messi'nin Inter Miami'den emekli olduktan sonra hisse alma opsiyonu bulunuyor ve kulübün değeri gelişinden sonra 600 milyon dolardan 1,35 milyar dolara yükseldi.

Arjantinli yıldız kariyeri boyunca futbol sözleşmelerinden 1,2 milyar dolar, reklam ve iş girişimlerinden 600 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Messi geçen sezon sahadan 70 milyon dolar, reklam anlaşmaları ve ticari girişimlerden 70 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar kazandı.

Lionel Messi'nin net serveti 1,1 milyar dolara ulaşarak aktif sporculuğu sürerken milyarder olan dördüncü sporcu oldu.

Lionel Messi, futbol kariyerinin son dönemine yaklaşırken yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, servetiyle de tarihe geçti. Forbes'un haberine göre Arjantinli yıldızın net serveti 1,1 milyar dolar a ulaştı ve Messi, aktif sporculuğu sürerken milyarder olan az sayıdaki isimden biri oldu.

Forbes'a göre Messi'nin net serveti 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DÜNYA KUPASI ZAFERİNDEN SONRA YENİ SORU BAŞLAMIŞTI

Lionel Messi, yıllarca Arjantin'i yeniden Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyıp taşıyamayacağı tartışmalarıyla anıldı. Bu baskı, 2022'de Fransa'ya karşı oynanan finalde kaldırdığı kupayla sona erdi.

Ancak o büyük zaferden kısa süre sonra bu kez başka bir soru gündeme geldi: Messi kulüp kariyerine nerede devam edecekti?

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona ererken önünde çok büyük bir tercih vardı. Cristiano Ronaldo'nun ardından Suudi Arabistan'a gidip yıllık 400 milyon dolara kadar çıktığı konuşulan bir teklifi kabul edebilirdi.

Messi ise daha düşük geliri göze alarak ABD yolunu seçti ve Inter Miami'ye transfer oldu.