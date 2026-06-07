Florentino Perez yeniden Real Madrid başkanı! Büyük fark atarak seçimi kazandı
Real Madrid'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Florentino Perez bir kez daha güven tazeledi. Tecrübeli başkan, oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden kulübün başkanı oldu.
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- Real Madrid'de yapılan başkanlık seçimini mevcut başkan Florentino Pérez yüzde 68,6 oy alarak kazandı.
- Pérez, rakibi Enrique Riquelme'ye büyük fark atarak koltuğunu korudu.
- Pérez'in seçim vaatleri arasında José Mourinho'yu teknik direktör olarak düşündüğü iddia edilmişti.
- Transfer listesinde savunma oyuncusu Ibrahima Konaté'nin bulunduğu öne sürülmüştü.
- Seçim sonrası teknik direktör ve transfer konularının netleşmesi bekleniyor.
İspanya'nın ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de başkanlık seçimi tamamlandı. Kulüp üyelerinin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Florentino Pérez bir kez daha zaferle ayrıldı.
Madrid ekibinde uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak koltuğunu korudu.
YÜZDE 68,6 OY ALDI
Seçim sonuçlarına göre Florentino Perez, kullanılan oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkan seçildi. Böylece İspanyol futbolunun en etkili yöneticilerinden biri olarak gösterilen Perez, Real Madrid'deki görevine devam etme hakkı kazandı. Seçimde Perez'in en önemli rakibi olan Enrique Riquelme ise beklenen desteği alamadı.
RAKİBİNE BÜYÜK FARK ATTI
Sandıkların açılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar, Florentino Perez'in seçim yarışını rahat bir şekilde kazandığını gösterdi. Genel kurul üyelerinin önemli bölümünün desteğini alan Perez, rakibi Enrique Riquelme'nin önünde büyük fark oluşturarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
SEÇİM VAATLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Florentino Perez, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti. Tecrübeli başkanın, seçimi kazanması halinde teknik direktörlük görevi için José Mourinho ismini düşündüğünü ifade ettiği öne sürülmüştü. Ayrıca savunma hattını güçlendirmek isteyen Perez'in transfer listesinde Ibrahima Konaté'nin bulunduğu da iddialar arasında yer almıştı.
GÖZLER YENİ DÖNEMDE
Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından gözler artık Real Madrid'in yeni dönem planlamasına çevrildi. Teknik direktör konusu, transfer çalışmaları ve yeni sezon yapılanmasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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