Florentino Perez yeniden Real Madrid başkanı! Büyük fark atarak seçimi kazandı

İspanya'nın ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de başkanlık seçimi tamamlandı. Kulüp üyelerinin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Florentino Pérez bir kez daha zaferle ayrıldı.

Madrid ekibinde uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak koltuğunu korudu.

YÜZDE 68,6 OY ALDI

Seçim sonuçlarına göre Florentino Perez, kullanılan oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkan seçildi. Böylece İspanyol futbolunun en etkili yöneticilerinden biri olarak gösterilen Perez, Real Madrid'deki görevine devam etme hakkı kazandı. Seçimde Perez'in en önemli rakibi olan Enrique Riquelme ise beklenen desteği alamadı.