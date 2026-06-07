Danimarka - Ukrayna maçında büyük şok! Christian Eriksen yere yığıldı

Eriksen şu anda VfL Wolfsburg forması giyiyor ve kariyerini bu takımda sürdürüyor.

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Christian Eriksen, Danimarka-Ukrayna maçının 65. dakikasında herhangi bir müdahale olmadan yere yığıldı ve karşılaşma tatil edildi.

Odense'de oynanan karşılaşmada Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü devam ederken yaşanan olay, stadyumda büyük paniğe neden oldu.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan Danimarka-Ukrayna karşılaşmasında futbolseverleri endişelendiren bir olay yaşandı. Danimarka'nın deneyimli yıldızı Christian Eriksen, mücadelenin ikinci yarısında bir anda yere yığıldı.

Danimarka - Ukrayna maçında Christan Eriksen'in yere yığılması herkesi üzdü

SAHADA KORKU DOLU ANLAR

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Christian Eriksen, 65. dakikada herhangi bir müdahale olmadan kendisini yere bıraktı.

Yıldız futbolcunun yerde kaldığını gören takım arkadaşları ve rakip oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Sahaya giren sağlık görevlileri Eriksen'e ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşananlar, futbol dünyasına EURO 2020'de yaşanan korku dolu anları hatırlattı.

DANİMARKA FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Mücadelenin yayıncı kuruluşunda görev yapan spikerler, ilk bilgiler doğrultusunda Eriksen'in bilincinin açık olduğunu aktardı.

Kısa süre sonra Danimarka Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından karşılaşmanın tatil edildiği duyuruldu.