Danimarka - Ukrayna maçında büyük şok! Christian Eriksen yere yığıldı
Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında futbol dünyasını korkutan anlar yaşandı. Christian Eriksen'in 65. dakikada bir anda yere yığılmasının ardından mücadele durduruldu. Danimarka Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun bilincinin açık olduğunu açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Christian Eriksen, Danimarka-Ukrayna maçının 65. dakikasında herhangi bir müdahale olmadan yere yığıldı ve karşılaşma tatil edildi.
- Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
- Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya maçında kalp krizi geçirmiş ve kalbi duran futbolcuya kalp pili takılmıştı.
- 34 yaşındaki futbolcu, olay sırasında 2026 Dünya Kupası elemelerinde Odense'de oynanan maçta forma giyiyordu.
- Eriksen şu anda VfL Wolfsburg forması giyiyor ve kariyerini bu takımda sürdürüyor.
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan Danimarka-Ukrayna karşılaşmasında futbolseverleri endişelendiren bir olay yaşandı. Danimarka'nın deneyimli yıldızı Christian Eriksen, mücadelenin ikinci yarısında bir anda yere yığıldı.
Odense'de oynanan karşılaşmada Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü devam ederken yaşanan olay, stadyumda büyük paniğe neden oldu.
SAHADA KORKU DOLU ANLAR
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Christian Eriksen, 65. dakikada herhangi bir müdahale olmadan kendisini yere bıraktı.
Yıldız futbolcunun yerde kaldığını gören takım arkadaşları ve rakip oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Sahaya giren sağlık görevlileri Eriksen'e ilk müdahaleyi yaptı.
Yaşananlar, futbol dünyasına EURO 2020'de yaşanan korku dolu anları hatırlattı.
DANİMARKA FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Mücadelenin yayıncı kuruluşunda görev yapan spikerler, ilk bilgiler doğrultusunda Eriksen'in bilincinin açık olduğunu aktardı.
Kısa süre sonra Danimarka Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından karşılaşmanın tatil edildiği duyuruldu.
EURO 2020'DE TÜM DÜNYAYI ŞOKE ETMİŞTİ
Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalp krizi geçirerek futbol tarihinin en dramatik olaylarından birinin merkezinde yer almıştı.
Yaşanan ritim bozukluğu nedeniyle kalbi duran yıldız futbolcu, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürülmüştü.
Olay sonrası kendisine kalp pili takılan Eriksen, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara dönmeyi başarmıştı.
"FUTBOL BENİM YAŞAM KAYNAĞIMDI"
Eriksen, yaşadığı sağlık sorununun ardından verdiği röportajlarda futbola dönüş sürecini anlatmıştı.
İtalya'daki sağlık kuralları nedeniyle Inter kariyerinin sona erdiğini belirten Danimarkalı futbolcu, daha sonra İngiltere'de yeniden sahalara dönerek kariyerine devam etmişti.
Tecrübeli oyuncu, futbola dönüşü için "Sahaya ilk adım attığımda yeniden doğmuş gibi hissettim çünkü futbol benim yaşam kaynağımdı." ifadelerini kullanmıştı.
WOLFSBURG FORMASI GİYİYOR
34 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerini şu anda VfL Wolfsburg formasıyla sürdürüyor.