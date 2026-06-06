Rafael Leao'dan şoke eden hareket! Yumruk attı oyundan atıldı

Her iki takım da birer futbolcunun kırmızı kart görmesiyle maça 10'ar kişiyle devam etti.

João Cancelo ile Iván Román arasında yaşanan sert pozisyon sonrası başlayan arbedede Rafael Leão tartışmaya dahil oldu ve fiziksel müdahalede bulundu.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, Lizbon'da Şili ile karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında yaşanan bir pozisyon ise maçın önüne geçti. Son dönemde transferde Galatasaray'ın gündemine gelen Rafael Leão, saha içinde yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında João Cancelo ile Şilili futbolcu Iván Román arasında sert bir pozisyon yaşandı. Roman'ın Cancelo'ya yaptığı faulün ardından Portekizli oyuncular rakip futbolcuya tepki gösterdi. Olayların büyüdüğü sırada Rafael Leao da tartışmaya dahil oldu.

Rafael Leao kırmızı kartla atıldı

YUMRUK SONRASI KIRMIZI KART

Yaşanan arbede sırasında sinirlerine hakim olamayan Leao'nun, Ivan Roman'a fiziksel müdahalede bulunduğu ve rakibine yumruk attığı görüldü. Pozisyonu yakından takip eden karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, yaşanan olayın ardından iki futbolcuyu da doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Böylece hem Portekiz hem de Şili mücadeleye 10'ar kişiyle devam etmek zorunda kaldı.