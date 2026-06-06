Rafael Leao'dan şoke eden hareket! Yumruk attı oyundan atıldı
Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Rafael Leao, Portekiz'in Şili ile oynadığı hazırlık maçında gündem yaratan bir olaya imza attı. Yıldız futbolcu, yaşanan tartışmanın ardından rakibine yumruk atınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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- Rafael Leão, Portekiz-Şili hazırlık maçında Şilili futbolcu Iván Román'a yumruk attığı için hakem Luca Zufferli tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
- João Cancelo ile Iván Román arasında yaşanan sert pozisyon sonrası başlayan arbedede Rafael Leão tartışmaya dahil oldu ve fiziksel müdahalede bulundu.
- Her iki takım da birer futbolcunun kırmızı kart görmesiyle maça 10'ar kişiyle devam etti.
- Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leão'nun son günlerde Galatasaray ile transfer bağlantısı gündeme geliyordu.
- 26 yaşındaki futbolcunun transfer kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, Lizbon'da Şili ile karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında yaşanan bir pozisyon ise maçın önüne geçti. Son dönemde transferde Galatasaray'ın gündemine gelen Rafael Leão, saha içinde yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında João Cancelo ile Şilili futbolcu Iván Román arasında sert bir pozisyon yaşandı. Roman'ın Cancelo'ya yaptığı faulün ardından Portekizli oyuncular rakip futbolcuya tepki gösterdi. Olayların büyüdüğü sırada Rafael Leao da tartışmaya dahil oldu.
YUMRUK SONRASI KIRMIZI KART
Yaşanan arbede sırasında sinirlerine hakim olamayan Leao'nun, Ivan Roman'a fiziksel müdahalede bulunduğu ve rakibine yumruk attığı görüldü. Pozisyonu yakından takip eden karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, yaşanan olayın ardından iki futbolcuyu da doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Böylece hem Portekiz hem de Şili mücadeleye 10'ar kişiyle devam etmek zorunda kaldı.
GALATASARAY İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ
Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao'nun adı son günlerde Galatasaray ile sık sık anılıyordu. Sarı-kırmızılıların yıldız kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği öne sürülürken, Portekizli futbolcunun hazırlık maçında yaşadığı bu olay Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
LEAO'NUN GELECEĞİ MERAK KONUSU
26 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmış değil. Avrupa'nın birçok önemli kulübünün radarında bulunan Leao'nun transfer kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.
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