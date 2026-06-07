Bursaspor'dan sürpriz transfer! Amine Boutrah imzayı attı

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, hücum hattını güçlendirmek amacıyla 26 yaşındaki Fransız futbolcu Amine Boutrah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulübün yaptığı açıklamada, Amine Boutrah ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, futbolcunun Bursaspor formasını giyeceği duyuruldu. Yönetim, yeni transfer için yayımladığı mesajda, oyuncuya "hoş geldin" diyerek kulüp bünyesinde başarılı bir kariyer temennisinde bulundu.