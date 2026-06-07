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Bursaspor'dan sürpriz transfer! Amine Boutrah imzayı attı

Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Amine Boutrah ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi açıklamayla duyurdu.

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Bursaspor'dan sürpriz transfer! Amine Boutrah imzayı attı
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  • Bursaspor, Trendyol 1. Lig'deki yeni sezon öncesinde 26 yaşındaki Fransız futbolcu Amine Boutrah'ı kadrosuna kattı.
  • Transfer, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden resmen açıklandı.
  • Amine Boutrah, sol kanat mevkisinde oynayan bir hücum oyuncusu olarak görev yapıyor.
  • Fransız futbolcu, kariyerinde Bastia, GC Lucciana, Concarneau ve Vitesse takımlarında forma giydi.
  • Bursaspor, bu transferle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, hücum hattını güçlendirmek amacıyla 26 yaşındaki Fransız futbolcu Amine Boutrah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulübün yaptığı açıklamada, Amine Boutrah ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, futbolcunun Bursaspor formasını giyeceği duyuruldu. Yönetim, yeni transfer için yayımladığı mesajda, oyuncuya "hoş geldin" diyerek kulüp bünyesinde başarılı bir kariyer temennisinde bulundu.

Amine Boutrah Bursaspor'daAmine Boutrah Bursaspor'da
KARİYERİNDE FARKLI TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Hücumun sol kanadında görev yapan Amine Boutrah, profesyonel kariyerinde Bastia, GC Lucciana, Concarneau ve Vitesse formalarını giydi.

Bursaspor, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyla hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedeflerken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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