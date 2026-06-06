Filenin Sultanları yine mağlup! Türkiye İtalya'ya 3-1 yenildi

Turnuvaya genç ağırlıklı kadroyla katılan Filenin Sultanları, zorlu rakibi karşısında zaman zaman etkili bir performans ortaya koysa da sahadan istediği sonucu çıkaramadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları üst üste 2 kez yenildi

MİLLİLERDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

İkinci sette çok daha dirençli bir görüntü ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük çekişmeye sahne olan bölümde rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Karşılıklı sayılarla geçen seti 28-26 kazanan ay-yıldızlılar mücadelede durumu 1-1'e getirdi.

İTALYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan İtalya, hücum organizasyonlarında yakaladığı yüksek yüzdeyle fark yarattı. Milliler zaman zaman oyuna ortak olsa da seti 25-19 kaybetti.

Dördüncü sette ise rakibinin temposuna cevap vermekte zorlanan Türkiye, 25-15'lik skorla seti ve karşılaşmayı 3-1 kaybetti.