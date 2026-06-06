Filenin Sultanları yine mağlup! Türkiye İtalya'ya 3-1 yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Brezilya etabında ikinci yenilgisini alan ay-yıldızlılar, son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
- Türkiye genç ağırlıklı kadroyla katıldığı turnuvada ikinci yenilgisini aldı.
- Setler 25-16, 26-28, 25-19 ve 25-15 sonuçlandı.
- Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu.
Turnuvaya genç ağırlıklı kadroyla katılan Filenin Sultanları, zorlu rakibi karşısında zaman zaman etkili bir performans ortaya koysa da sahadan istediği sonucu çıkaramadı.
İLK SET İTALYA'NIN
Karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan İtalya, hücumdaki üstün performansıyla oyunun kontrolünü eline aldı. Rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan milliler, ilk seti 25-16 kaybetti.
MİLLİLERDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
İkinci sette çok daha dirençli bir görüntü ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük çekişmeye sahne olan bölümde rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Karşılıklı sayılarla geçen seti 28-26 kazanan ay-yıldızlılar mücadelede durumu 1-1'e getirdi.
İTALYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan İtalya, hücum organizasyonlarında yakaladığı yüksek yüzdeyle fark yarattı. Milliler zaman zaman oyuna ortak olsa da seti 25-19 kaybetti.
Dördüncü sette ise rakibinin temposuna cevap vermekte zorlanan Türkiye, 25-15'lik skorla seti ve karşılaşmayı 3-1 kaybetti.
BREZİLYA ETABINDA İKİNCİ YENİLGİ
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında ikinci mağlubiyetini aldı. Turnuvada genç oyuncuların performansı teknik ekip tarafından yakından takip edilirken, takımın oyun ritmini artırması hedefleniyor.
SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk haftayı galibiyetle tamamlayarak moral depolamayı amaçlıyor.
Karşılaşma 96 dakika sürerken setler 25-16, 26-28, 25-19 ve 25-15 sonuçlandı.
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