Andoni Iraola resmen Liverpool'da!
İngiltere Premier Lig devi Liverpool, teknik direktörlük görevine Andoni Iraola'yı getirdiğini resmen açıkladı. Bournemouth ile başarılı bir dönem geçiren İspanyol çalıştırıcı, yeni sezonda Kırmızılar'ın başında olacak.
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- Liverpool, Arne Slot'un yerine Andoni Iraola'yı teknik direktör olarak atadığını ve 2026-27 sezonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
- 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, son olarak Bournemouth'u çalıştırıyor ve takımı Premier Lig'de 6. sıraya taşıyarak Avrupa Ligi bileti aldırmıştı.
- Liverpool geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 5. sırada tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti.
- Iraola, teknik direktörlük kariyerinde AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano ve Bournemouth takımlarını çalıştırdı.
- Yeni teknik direktörün yüksek tempo, önde baskı ve hızlı geçiş oyunu üzerine kurulu bir futbol anlayışı bulunuyor.
Liverpool'da teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı. İngiliz devi, Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andoni Iraola'nın getirildiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Liverpool tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-27 sezonu için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Böylece Liverpool'da yeni bir dönem resmen başlamış oldu.
PREMIER LİG'DE DİKKAT ÇEKEN BAŞARI
Andoni Iraola son olarak Bournemouth'u çalıştırıyordu. İspanyol teknik adam yönetimindeki Bournemouth, geride kalan sezonu Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti almayı başardı. Gösterdiği performansla Avrupa'nın yükselen teknik adamları arasında gösterilen Iraola, Liverpool yönetiminin ilk tercihi oldu.
KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR
Teknik direktörlük kariyerinde farklı liglerde görev yapan Iraola; AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano ve Bournemouth takımlarını çalıştırdı. Özellikle Rayo Vallecano ve Bournemouth dönemlerinde oynattığı agresif pres futboluyla dikkat çekti.
LIVERPOOL'DA HEDEF YENİDEN ZİRVE
Liverpool, geçtiğimiz sezon yaptığı yüksek maliyetli transferlere rağmen beklenen başarıyı yakalayamadı. Kırmızılar Premier Lig'i 5. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek final aşamasında veda etti. Bu sonuçların ardından kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.
IRAOLA'NIN OYUN FELSEFESİ
Andoni Iraola, yüksek tempo, önde baskı ve hızlı geçiş oyunu üzerine kurulu futbol anlayışıyla tanınıyor. Liverpool yönetiminin, kulübün geleneksel hücum futboluna uygun gördüğü teknik adamla yeniden zirve yarışına dönmeyi hedeflediği belirtiliyor.
GÖZLER YENİ SEZONDA
İngiliz futbol kamuoyu şimdi Andoni Iraola'nın Liverpool'da nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyor. Yeni teknik adamın transfer planlaması ve kadro yapılanmasına ilişkin ilk kararlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.