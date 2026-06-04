Andoni Iraola resmen Liverpool'da!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Liverpool, Arne Slot'un yerine Andoni Iraola'yı teknik direktör olarak atadığını ve 2026-27 sezonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

43 yaşındaki İspanyol teknik adam, son olarak Bournemouth'u çalıştırıyor ve takımı Premier Lig'de 6. sıraya taşıyarak Avrupa Ligi bileti aldırmıştı.

Liverpool geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 5. sırada tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti.

Iraola, teknik direktörlük kariyerinde AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano ve Bournemouth takımlarını çalıştırdı.

Yeni teknik direktörün yüksek tempo, önde baskı ve hızlı geçiş oyunu üzerine kurulu bir futbol anlayışı bulunuyor.

Liverpool'da teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı. İngiliz devi, Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andoni Iraola'nın getirildiğini duyurdu. RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Liverpool tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-27 sezonu için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Böylece Liverpool'da yeni bir dönem resmen başlamış oldu. PREMIER LİG'DE DİKKAT ÇEKEN BAŞARI Andoni Iraola son olarak Bournemouth'u çalıştırıyordu. İspanyol teknik adam yönetimindeki Bournemouth, geride kalan sezonu Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti almayı başardı. Gösterdiği performansla Avrupa'nın yükselen teknik adamları arasında gösterilen Iraola, Liverpool yönetiminin ilk tercihi oldu.