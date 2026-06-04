Hakan Safi'den bir bomba daha! Merih Demiral Fenerbahçe'ye söz verdi

Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Merih Demiral'ın Al-Ahli ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer yarışı da kızışıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi, taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesini kamuoyuyla paylaştı.

Merih Demiral ile ilgili konuşan Hakan Safi, dikkat çeken ifadeler kullandı. Safi açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisine hoş geldin diyorum."

Hakan Safi, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. Safi'nin açıklaması sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

Merih Demiral, Al Ahli forması giyiyor

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde transferin resmiyet kazanması için harekete geçileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun kulübü olan Al-Ahli ile bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Merih Demiral'ın Al-Ahli ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor. Milli savunmacının Suudi Arabistan temsilcisiyle olan kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle transferin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bonservis konusunda anlaşma sağlaması gerekecek.