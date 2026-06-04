Hakan Safi'den bir bomba daha! Merih Demiral Fenerbahçe'ye söz verdi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Luis Suarez hamlesinin ardından Safi, milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
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- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İzmir'deki toplantıda milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.
- Safi'nin seçimi kazanması durumunda Al-Ahli ile bonservis görüşmelerine başlanacağı belirtildi.
- Merih Demiral'ın Al-Ahli ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
- 27 yaşındaki stoper geçen sezon Al-Ahli'de 32 maça çıkarak 2 gol ve 1 asist kaydetti.
- Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer yarışı da kızışıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi, taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesini kamuoyuyla paylaştı.
MERİH DEMİRAL MÜJDESİ
Hakan Safi, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. Safi'nin açıklaması sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.
"HOŞ GELDİN CESUR ADAM"
Merih Demiral ile ilgili konuşan Hakan Safi, dikkat çeken ifadeler kullandı. Safi açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisine hoş geldin diyorum."
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde transferin resmiyet kazanması için harekete geçileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun kulübü olan Al-Ahli ile bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Merih Demiral'ın Al-Ahli ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor. Milli savunmacının Suudi Arabistan temsilcisiyle olan kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle transferin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bonservis konusunda anlaşma sağlaması gerekecek.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Savunmadaki lider özellikleri ve uluslararası tecrübesiyle dikkat çeken Merih Demiral, uzun yıllardır Avrupa ve milli takım düzeyinde üst seviyede mücadele ediyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Merih Demiral, geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist üreterek takımına skor katkısı da verdi.
FENERBAHÇE'DE SAVUNMAYA MİLLİ TAKVİYE
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Merih Demiral transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler önemli bir yerli hamlesine imza atmış olacak.
Başkanlık seçiminin ardından transfer sürecinin daha net bir şekilde şekillenmesi bekleniyor.