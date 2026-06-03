Milli Takım ABD'ye indi! Dünya Kupası mesaisi başladı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki kamp programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. İstanbul'dan özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, milli takımı havalimanında karşıladı. Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından takım otobüslerle konaklayacağı otele geçti. Otel girişinde toplanan Türk taraftarlar ise bayraklar ve tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi. Başkan Hacıosmanoğlu da yolculuğun sorunsuz geçtiğini ifade etti.