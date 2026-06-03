Milli Takım ABD'ye indi! Dünya Kupası mesaisi başladı
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD’ye giden A Milli Futbol Takımı, Florida’ya ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçının ardından ana kamp merkezi Arizona’ya geçerek grup aşaması hazırlıklarını sürdürecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki kamp programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. İstanbul'dan özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, milli takımı havalimanında karşıladı. Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından takım otobüslerle konaklayacağı otele geçti. Otel girişinde toplanan Türk taraftarlar ise bayraklar ve tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi. Başkan Hacıosmanoğlu da yolculuğun sorunsuz geçtiğini ifade etti.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON PROVA
D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Venezuela'ya karşı oynayacak. Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami Stadı'nda yapılacak mücadele, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu karşılaşmada turnuva öncesi son değerlendirmelerini yapması bekleniyor.
HEDEF İLK MAÇTA AVUSTRALYA
Venezuela karşılaşmasının ardından ay-yıldızlı ekip, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olarak belirlenen Arizona eyaletinin Mesa kasabasına geçecek. Burada Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek olan milliler, grup aşamasındaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya karşısında verecek. Türkiye, turnuvadaki yolculuğuna kritik Avustralya mücadelesiyle başlayacak.