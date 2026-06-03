Kluivert'ten Türkiye yorumu: "Dünya Kupası'nın sürprizi olabilir"

Hollandalı futbol adamı, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın son dönemde önemli bir gelişim gösterdiğini ifade ederken, Türkiye'nin turnuvada ses getirebilecek ekiplerden biri olduğunu vurguladı.

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimleri örnek gösteren Kluivert, genç yaşına rağmen Real Madrid forması giyen Arda'nın çok değerli bir gelişim sürecinden geçtiğini ifade etti. Bu oyuncuların uluslararası deneyimlerinin Türkiye'nin Dünya Kupası performansına doğrudan katkı sağlayacağını dile getiren Hollandalı teknik adam, milli takımın sahip olduğu potansiyelin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Patrick Kluivert 2023 yılında Adana Demirspor'u çalıştırdı

"KESİNLİKLE KÜÇÜMSEMEYİN"

Türkiye'de görev yaptığı dönemi unutamadığını da belirten Kluivert, Türk futbol atmosferine ayrı bir parantez açtı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında yaşadığı atmosferin etkileyici olduğunu söyleyen 49 yaşındaki futbol adamı, Türk futbol kültürüne duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Dünya Kupası favorileri arasında Hollanda, Fransa, Brezilya, Arjantin, Almanya ve İspanya'yı gösteren Kluivert, buna rağmen Türkiye için ayrı bir değerlendirme yaptı. A Milli Takım'ın turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri olabileceğini ifade eden Hollandalı efsane, "Türkiye'yi kesinlikle küçümsemeyin" sözleriyle beklentisini ortaya koydu. Kluivert'e göre Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, sahip olduğu kadro kalitesi ve yükselen performansıyla Dünya Kupası'nda önemli sonuçlara imza atabilecek takımlar arasında yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor