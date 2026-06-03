Kluivert'ten Türkiye yorumu: "Dünya Kupası'nın sürprizi olabilir"
Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patrick Kluivert, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Kluivert, Türkiye'nin turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olabileceğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Patrick Kluivert, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek ekiplerden biri olduğunu belirtti.
- Hollandalı teknik adam, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan futbolcuların milli takımın gücünü artırdığını vurguladı.
- Kluivert, 2023 yılında Adana Demirspor'u çalıştırdığını ve Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.
- Dünya Kupası favorileri arasında Hollanda, Fransa, Brezilya, Arjantin, Almanya ve İspanya'yı gösteren Kluivert, Türkiye'nin kesinlikle küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.
- 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında yaşadığı atmosferin etkileyici olduğunu belirtti.
2023 yılında Adana Demirspor'u çalıştıran ve Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı bulan Patrick Kluivert, Dünya Kupası öncesi TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbol adamı, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın son dönemde önemli bir gelişim gösterdiğini ifade ederken, Türkiye'nin turnuvada ses getirebilecek ekiplerden biri olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE'NİN KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'nin Dünya Kupası finallerine katılmayı hak ettiğini belirten Kluivert, milli takım kadrosunda önemli seviyede kalite bulunduğunu söyledi. Tecrübeli isim, özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen futbolcuların milli takımın gücünü artırdığına dikkat çekti.
Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimleri örnek gösteren Kluivert, genç yaşına rağmen Real Madrid forması giyen Arda'nın çok değerli bir gelişim sürecinden geçtiğini ifade etti. Bu oyuncuların uluslararası deneyimlerinin Türkiye'nin Dünya Kupası performansına doğrudan katkı sağlayacağını dile getiren Hollandalı teknik adam, milli takımın sahip olduğu potansiyelin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
"KESİNLİKLE KÜÇÜMSEMEYİN"
Türkiye'de görev yaptığı dönemi unutamadığını da belirten Kluivert, Türk futbol atmosferine ayrı bir parantez açtı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında yaşadığı atmosferin etkileyici olduğunu söyleyen 49 yaşındaki futbol adamı, Türk futbol kültürüne duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Dünya Kupası favorileri arasında Hollanda, Fransa, Brezilya, Arjantin, Almanya ve İspanya'yı gösteren Kluivert, buna rağmen Türkiye için ayrı bir değerlendirme yaptı. A Milli Takım'ın turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri olabileceğini ifade eden Hollandalı efsane, "Türkiye'yi kesinlikle küçümsemeyin" sözleriyle beklentisini ortaya koydu. Kluivert'e göre Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, sahip olduğu kadro kalitesi ve yükselen performansıyla Dünya Kupası'nda önemli sonuçlara imza atabilecek takımlar arasında yer alıyor.