Vincenzo Montella Dünya Kupası'ndaki ilk hedeflerini açıkladı

Vincenzo Montella, FIFA'ya Türkiye'ye karşı duyduğu aidiyeti açıkladı

"O DUYGULAR HALA ÇOK CANLI"

"2002 Dünya Kupası'nda ülkenizi temsil etmek sizin için ne ifade ediyordu?"

- "Çocukken topun peşinde koşarken en büyük hayalin Dünya Kupası'nda oynamaktır. Ben bu hayali gerçekleştirdim ve her ne kadar üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da, o duygular hâlâ çok canlı. Bu deneyim, her açıdan büyük bir sıçrama yapmama yardımcı oldu. Meksika maçını hala hatırlıyorum; çok önemli bir maçtı ve[Alessandro]Del Piero'nun asistini sanki golü ben atmışım gibi kutlamıştım. 2002'de gerçekten çok güçlü bir takımımız vardı ve turnuvanın nasıl bittiğine dair hala bir pişmanlık ve hayal kırıklığı hissediyorum."

"TEKLİF GELMESİ İÇİN DUA EDİYORDUM"

"Türk futboluyla ne gibi bir bağınız var?"

-"Türkiye'de futbol insanların kanında var; herkes bu spora inanılmaz bir tutkuyla bağlı. Adana Demirspor'daki görevim, buraya alışmam ve ayaklarımın üstüne basmamda bana gerçekten yardımcı oldu. Türkiye'de antrenörlük yaparken burada gerçek bir potansiyel olduğunu görebiliyordum ve milli takımın başına geçme teklifinin gelmesi için dua ediyordum. Son iki yılda harika bir iş çıkardık. Turnuvanın büyüklüğü ve katılan ülkeler göz önüne alındığında, bunun tek başına Dünya Kupası'nda yeterli olmayacağının tamamen farkındayız, ancak yaptığımız işten çok memnunuz."

"BU TAKIM, PES ETMEYEN BİR TAKIM"

"Takımınızın Dünya Kupası'na katılacağından her zaman emin miydiniz?"

- Dünya Kupası'na katılma konusunda iyimserdim ancak bunun zor olacağının da tam olarak farkındaydım. Oyuncularınızla çok sık bir araya gelemiyorsunuz ve onların fiziksel veya zihinsel olarak ne durumda olduklarını tam olarak bilemiyorsunuz. Yol boyunca zorlu maçlar oynadık, ancak ihtiyacımız olan sonuçları almak için elimizden geleni yaptık. Bu takım asla pes etmeyen bir takım ve bu, sporda çok önemli bir özellik.