Göztepe'den devlere kötü haber! Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro kararı
Göztepe, genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı yeni sezon planlamasının merkezine yerleştirdi. Süper Lig'in üç büyükleri dahil birçok kulübün ilgisine rağmen İzmir temsilcisi, 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, takımın dikkat çeken isimlerinden Arda Okan Kurtulan'ın geleceğiyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin, genç futbolcuyu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu ve ancak beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.
ARDA OKAN PLANLARIN MERKEZİNDE
Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un 23 yaşındaki oyuncudan vazgeçmek istemediği belirtildi. Bulgar teknik adamın, Arda Okan'ı gelecek sezonun kilit parçalarından biri olarak gördüğü ve takım içerisindeki rolünün daha da artmasını beklediği ifade edildi. Bu nedenle kulüp yönetiminin de oyuncunun satışı konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.
Arda Okan'ın performansı, yalnızca Göztepe'nin değil Süper Lig'in önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra çeşitli ekiplerin oyuncu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ NET
İzmir temsilcisinin şimdiye kadar gelen teklifleri yeterli bulmadığı ve oyuncunun bonservisi için belirlediği rakamın altına inmeyi düşünmediği belirtildi. Göztepe yönetimi, Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla 32 karşılaşmada görev yapan genç futbolcu, hücum katkısıyla da öne çıktı. Arda Okan, sezonu 4 gol ve 3 asistle tamamlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Göztepe'nin mevcut planlamasında oyuncunun takımda kalması öncelikli seçenek olarak öne çıkarken, transfer konusunda kararın ancak yüksek seviyeli bir teklif gelmesi halinde yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.