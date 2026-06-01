Göztepe'den devlere kötü haber! Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro kararı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Arda Okan için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Arda Okan'ı gelecek sezonun kilit oyuncularından biri olarak görüyor ve kadroda tutmak istiyor.

Göztepe, 23 yaşındaki futbolcu Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmiyor.

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, takımın dikkat çeken isimlerinden Arda Okan Kurtulan'ın geleceğiyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin, genç futbolcuyu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu ve ancak beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi halinde transfer seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.

Arda Okan Kurtulan, Fenerbahçe altyapısında yetişti

ARDA OKAN PLANLARIN MERKEZİNDE

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un 23 yaşındaki oyuncudan vazgeçmek istemediği belirtildi. Bulgar teknik adamın, Arda Okan'ı gelecek sezonun kilit parçalarından biri olarak gördüğü ve takım içerisindeki rolünün daha da artmasını beklediği ifade edildi. Bu nedenle kulüp yönetiminin de oyuncunun satışı konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.

Arda Okan'ın performansı, yalnızca Göztepe'nin değil Süper Lig'in önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra çeşitli ekiplerin oyuncu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.