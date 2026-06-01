Dünya Kupası'nda ilginç ikili: Ahmet Çakar ve Kelvin Tumba'da
Dünya Kupası boyunca ekranlara gelecek TUMBA programı, futbol yorumculuğunun sıra dışı isimlerinden Ahmet Çakar ile Zimbabweli içerik üreticisi Kelvin'i bir araya getiriyor. Libero TV'nin yeni projesi, farklı kültürleri aynı masada buluşturacak.
Hızlı Özet Göster
- Libero TV'nin yeni programı TUMBA, Ahmet Çakar ile Zimbabweli içerik üreticisi Kelvin'i Dünya Kupası boyunca bir araya getiriyor.
- Programda Dünya Kupası'nın öne çıkan karşılaşmaları, tartışmalı pozisyonları ve turnuvanın perde arkası gelişmeleri ele alınacak.
- Kelvin'in sosyal medya perspektifi ile Ahmet Çakar'ın tecrübesi programın temel dinamiklerini oluşturacak.
- Ahmet Çakar'ın futbol dünyasında yaşadığı ilginç olaylar ve bilinmeyen anıları izleyicilerle paylaşılacak.
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken futbol ekranlarına farklı bir konsept geliyor.
Libero TV'nin yeni programı "TUMBA", Türk futbolunun tanınmış yorumcularından Ahmet Çakar ile Zimbabweli içerik üreticisi Kelvin'i aynı masada buluşturuyor.
SIRA DIŞI EKRAN ORTAKLIĞI
Futbol yorumculuğundaki çıkışları ve gündem yaratan açıklamalarıyla tanınan Ahmet Çakar ile Afrika'nın yükselen dijital içerik üreticilerinden Kelvin, Dünya Kupası boyunca birlikte yayın yapacak.
Farklı kıtalardan gelen iki ismin oluşturduğu ekran ortaklığı, futbolseverlerde büyük merak uyandırdı.
TUMBA'DA FUTBOLUN NABZI TUTULACAK
Programda Dünya Kupası'nın öne çıkan karşılaşmaları, tartışmalı pozisyonları ve turnuvanın perde arkasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.
İkili, futbol gündeminin yanı sıra sosyal medyada konuşulan olayları ve turnuvaya dair dikkat çeken detayları da değerlendirecek.
FARKLI KÜLTÜRLER AYNI MASADA
TUMBA'nın en dikkat çekici yönlerinden biri, farklı kültürlerden gelen iki ismin bakış açılarını aynı yayında buluşturması olacak.
Kelvin'in enerjik yorumları ve sosyal medya perspektifi ile Ahmet Çakar'ın tecrübesi programın temel dinamiklerini oluşturacak.
UNUTULMAZ HİKÂYELER ANLATILACAK
Programın ilk bölümlerinde Ahmet Çakar'ın futbol dünyasında yaşadığı ilginç olaylar ve bilinmeyen anıları da izleyicilerle paylaşılacak.
Kelvin'in farklı yaklaşımıyla birleşen bu hikâyelerin, programa ayrı bir renk katması bekleniyor.