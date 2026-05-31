Zeki Çelik tercihini yaptı! Galatasaray'a verdiği yanıt sonrası imza kararı

Roma ile Zeki Çelik arasında maaş konusunda görüşmeler devam ederken, oyuncu yıllık gelirini 3 milyon euroya çıkarmak istiyor.

Zeki Çelik, kariyerine Serie A'da devam etmek istediği için Roma ile yeni sözleşme imzalamaya öncelik veriyor.

Sağ bek bölgesine alternatif arayan Galatasaray'ın, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer listesine aldığı öne sürülmüştü. Tecrübeli oyuncunun yerli statüsünde forma giyebilmesi, sarı-kırmızılıların ilgisini artıran en önemli detaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek isterken gündeme gelen isimlerden biri de Zeki Çelik olmuştu.

Haberde, Roma ile milli futbolcu arasındaki sözleşme görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Tarafların maaş konusunda görüşmeler yaptığı ve anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre Zeki Çelik, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun önceliğini Roma ile yeni sözleşme imzalamaya verdiği aktarıldı.

Zeki Çelik Galatasaray'ı reddetti

3 MİLYON EURO TALEBİ

İddiaya göre Zeki Çelik, bonuslarla birlikte yıllık gelirini yaklaşık 2 milyon euro seviyesinden 3 milyon euroya çıkarmak istiyor. Roma ile oyuncu arasında yaklaşık 600 bin euroluk bir maaş farkı bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'A OLUMSUZ YANIT

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, milli sağ bek için girişimlerde bulundu. Ancak Zeki Çelik'in sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi kabul etmediği ve Roma'da kalmaya daha sıcak baktığı öne sürüldü.