Fenerbahçe sandık başında: Başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul tarihi resmen açıklandı ve sarı-lacivertli camiada geri sayım başladı. Sadettin Saran’ın duyurduğu kongre takvimiyle birlikte gözler başkanlık yarışı için sahaya inen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin projelerine çevrildi. İşte Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirecek tarihi seçimin tarihi, adayların yol haritası ve kulübün yeni dönem planlamasına dair merak edilen tüm detaylar.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Başkanlık yarışında öne çıkan isimler camianın gündemini meşgul ederken, kongrenin yapılacağı tarih de netlik kazandı.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci yaklaşırken hem kongre üyeleri hem de taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni dönemde kulübü yönetecek ismin belirlenmesi, Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik önem taşıyor.
KONGRE 6-7 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.
Genel kurulun her iki günde de saat 10.00'da başlaması planlanıyor.
Kongrede binlerce üyenin oy kullanarak kulübün yeni yönetimini belirlemesi bekleniyor.
BAŞKANLIK YARIŞINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Seçim sürecinde öne çıkan isimler arasında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bulunuyor.
Daha önce adaylığı konuşulan bazı isimlerin yarıştan çekilmesinin ardından gözler iki adayın seçim döneminde ortaya koyacağı projelere çevrildi.
Kulübün sportif hedefleri, mali yapısı ve gelecek planlamasına ilişkin vaatlerin önümüzdeki günlerde daha net şekilde paylaşılması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM YENİDEN SAHNEDE
Fenerbahçe tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isimlerden biri olan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak seçim yarışına dahil oldu.
Yıldırım'ın dönüşü, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırırken, seçim atmosferinin de hareketlenmesine neden oldu.
Tecrübeli ismin seçim sürecinde açıklayacağı projeler merakla bekleniyor.
HAKAN SAFİ'NİN PROJELERİ GÜNDEMDE
Başkan adayları arasında yer alan Hakan Safi de seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni yönetim anlayışı ve kulübün geleceğine ilişkin hedefleriyle dikkat çeken Safi'nin projeleri, kongre üyeleri tarafından yakından takip ediliyor.
Seçim sürecinin ilerleyen günlerinde adayların kulübe yönelik yol haritalarını daha ayrıntılı şekilde açıklaması bekleniyor.
İLK GÜN RAPORLAR VE ADAY KONUŞMALARI ÖNE ÇIKACAK
Genel kurulun ilk gününde faaliyet ve denetim raporları üyelerin bilgisine sunulacak.
Ayrıca yönetim ve denetim kurullarının ibra süreçleri görüşülerek oylamaya taşınacak. Üyeler, ilgili mali dönemlere ilişkin raporlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilecek.
İlk günün en dikkat çeken bölümlerinden biri ise başkan adaylarının konuşmaları olacak. Adaylar projelerini ve hedeflerini kongre üyeleriyle paylaşacak.
İHRAÇ KARARLARI DA GÜNDEMDE
Genel kurulda yalnızca seçim süreci değil, kulüp üyeliğine ilişkin bazı önemli başlıklar da görüşülecek.
Daha önce haklarında ihraç kararı verilen bazı üyelerle ilgili kararlar yeniden genel kurulun onayına sunulacak. Ayrıca bir üyelik başvurusunun reddine ilişkin süreç de üyelerin değerlendirmesine bırakılacak.
BAŞKAN VE YÖNETİM İKİNCİ GÜN BELİRLENECEK
Seçim heyecanı kongrenin ikinci gününde yaşanacak.
Üyeler, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları açıklanacak ve Fenerbahçe'nin yeni dönemde görev yapacak yönetimi resmen belli olacak.