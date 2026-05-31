Yeni yönetim anlayışı ve kulübün geleceğine ilişkin hedefleriyle dikkat çeken Safi'nin projeleri, kongre üyeleri tarafından yakından takip ediliyor.

İLK GÜN RAPORLAR VE ADAY KONUŞMALARI ÖNE ÇIKACAK

Genel kurulun ilk gününde faaliyet ve denetim raporları üyelerin bilgisine sunulacak.

Ayrıca yönetim ve denetim kurullarının ibra süreçleri görüşülerek oylamaya taşınacak. Üyeler, ilgili mali dönemlere ilişkin raporlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilecek.

İlk günün en dikkat çeken bölümlerinden biri ise başkan adaylarının konuşmaları olacak. Adaylar projelerini ve hedeflerini kongre üyeleriyle paylaşacak.

İHRAÇ KARARLARI DA GÜNDEMDE

Genel kurulda yalnızca seçim süreci değil, kulüp üyeliğine ilişkin bazı önemli başlıklar da görüşülecek.

Daha önce haklarında ihraç kararı verilen bazı üyelerle ilgili kararlar yeniden genel kurulun onayına sunulacak. Ayrıca bir üyelik başvurusunun reddine ilişkin süreç de üyelerin değerlendirmesine bırakılacak.

BAŞKAN VE YÖNETİM İKİNCİ GÜN BELİRLENECEK

Seçim heyecanı kongrenin ikinci gününde yaşanacak.

Üyeler, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları açıklanacak ve Fenerbahçe'nin yeni dönemde görev yapacak yönetimi resmen belli olacak.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor