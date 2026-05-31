Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nden anlamlı ödül! Yılın en iyisi de seçildi
Real Madrid forması giyen Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en prestijli bireysel ödüllerinden birinin sahibi oldu. Milli yıldız, gösterdiği performansla "Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu" seçildi.
Türk futbolunun gururu Arda Güler, Avrupa'nın en büyük sahnesinde önemli bir başarıya daha imza attı. Real Madrid formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın karşılığını ödülle aldı.
UEFA'DAN ARDA GÜLER'E ÖZEL ÖDÜL
UEFA tarafından yapılan açıklamada Arda Güler'in, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildiği duyuruldu. Milli yıldızın özellikle kritik maçlardaki performansının ödülün kazanılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.
UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
UEFA'nın açıklamasında Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:
"Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı."
BAYERN MÜNİH MAÇLARINA DAMGA VURDU
21 yaşındaki milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golü de çeyrek finalde Bayern Münih karşısında kaydetti. Arda Güler ayrıca turnuva boyunca 4 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
51 MAÇTA 20 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Genç yıldız, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada görev yaptı. Arda, bu maçlarda 6 gol ve 14 asist üreterek toplam 20 gole doğrudan katkı verdi.
KVARATSKHELIA'YA BİR ÖDÜL DAHA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu ödülü ise Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın oldu. Fransız ekibinin şampiyonluk yolculuğunda başrol oynayan yıldız futbolcu, turnuvayı 10 gol ve 6 asistle tamamladı.
PSG'NİN YILDIZI ZİRVEDE
25 yaşındaki Kvaratskhelia, sezon genelinde Paris Saint-Germain formasıyla 48 maça çıktı. Gürcü yıldız söz konusu karşılaşmalarda 19 gol atarken 11 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.