Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nden anlamlı ödül! Yılın en iyisi de seçildi

Türk futbolunun gururu Arda Güler, Avrupa'nın en büyük sahnesinde önemli bir başarıya daha imza attı. Real Madrid formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın karşılığını ödülle aldı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada Arda Güler'in, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildiği duyuruldu. Milli yıldızın özellikle kritik maçlardaki performansının ödülün kazanılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

UEFA'nın açıklamasında Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı."

BAYERN MÜNİH MAÇLARINA DAMGA VURDU

21 yaşındaki milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golü de çeyrek finalde Bayern Münih karşısında kaydetti. Arda Güler ayrıca turnuva boyunca 4 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

51 MAÇTA 20 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Genç yıldız, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada görev yaptı. Arda, bu maçlarda 6 gol ve 14 asist üreterek toplam 20 gole doğrudan katkı verdi.