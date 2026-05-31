Antonio Rüdiger Real Madrid'de kalacak
Real Madrid, savunmasının önemli isimlerinden Antonio Rüdiger ile yola devam ediyor. İspanyol devinin, sözleşmesi sona eren Alman stoperle yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Real Madrid, Antonio Rüdiger ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.
- Anlaşmanın resmiyet kazanması için kulüpteki başkanlık seçiminin tamamlanması bekleniyor.
- Antonio Rüdiger, 2022 yılında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
- Rüdiger, Real Madrid formasıyla 182 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
- Real Madrid yönetimi, Rüdiger'in saha içindeki liderlik özelliklerini yeni sözleşme kararında önemli bir etken olarak değerlendirdi.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Real Madrid'de savunma hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol devinin, sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'in geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.
REAL MADRID'DEN YENİ SÖZLEŞME
Sky'da yer alan habere göre Real Madrid, Antonio Rüdiger ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, Alman savunmacının kulüpte kalacağı ve tarafların yeni kontrata imza attığı ifade edildi.
2027'YE KADAR DEVAM EDECEK
İddiaya göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Real Madrid ile 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı. Böylece İspanyol devi, savunma hattındaki en önemli isimlerinden birini takımda tutmuş oldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre anlaşmanın resmiyet kazanması için kulüpteki başkanlık seçiminin tamamlanması bekleniyor. Resmi duyurunun seçim sürecinin ardından yapılacağı aktarıldı.
2022'DEN BERİ MADRİD'DE
Antonio Rüdiger, 2022 yazında İngiliz ekibi Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Alman futbolcu, savunmadaki liderliğiyle dikkat çekti.
182 MAÇLIK KATKI
33 yaşındaki stoper, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 182 resmi karşılaşmada görev aldı. Rüdiger, bu süreçte 8 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak hücumda da zaman zaman skor üretmeyi başardı.
SAVUNMANIN LİDERİ
Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve agresif oyun yapısıyla öne çıkan Antonio Rüdiger, son yıllarda Avrupa futbolunun en istikrarlı savunmacıları arasında gösteriliyor.
Real Madrid yönetiminin, tecrübeli futbolcunun saha içindeki liderlik özelliklerini de yeni sözleşme kararında önemli bir etken olarak değerlendirdiği belirtiliyor.