Antonio Rüdiger Real Madrid'de kalacak

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Real Madrid'de savunma hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol devinin, sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'in geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. REAL MADRID'DEN YENİ SÖZLEŞME Sky'da yer alan habere göre Real Madrid, Antonio Rüdiger ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, Alman savunmacının kulüpte kalacağı ve tarafların yeni kontrata imza attığı ifade edildi.

Antonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşme yenileyecek 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK İddiaya göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Real Madrid ile 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı. Böylece İspanyol devi, savunma hattındaki en önemli isimlerinden birini takımda tutmuş oldu. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR Haberde yer alan bilgilere göre anlaşmanın resmiyet kazanması için kulüpteki başkanlık seçiminin tamamlanması bekleniyor. Resmi duyurunun seçim sürecinin ardından yapılacağı aktarıldı. 2022'DEN BERİ MADRİD'DE Antonio Rüdiger, 2022 yazında İngiliz ekibi Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Alman futbolcu, savunmadaki liderliğiyle dikkat çekti.