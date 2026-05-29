Zeynep Sönmez talihsiz sakatlık sonrası maçtan çekildi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros çiftler ikinci tur maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Reklam panolarına çarparak yere düşen milli sporcu, karşılaşmaya devam edemedi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'a çiftler kategorisinde de veda etti.
Paris'te düzenlenen turnuvada Alman partneri Tatjana Maria ile mücadele eden Zeynep Sönmez, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska ikilisiyle karşı karşıya geldi.
TALİHSİZ KAZA MAÇI BİTİRDİ
Karşılaşmanın ilk setinde 2-0 geride bulunan Zeynep Sönmez, bir topa yetişmeye çalışırken talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Milli tenisçi, kort kenarındaki reklam tabelalarına takılarak yere düştü.
SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan pozisyonun ardından sağlık ekipleri korta geldi.
Tedavisi yapılan Zeynep Sönmez, sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
ROLAND GARROS'A VEDA ETTİ
Karşılaşmadan çekilmek zorunda kalan milli sporcu, Roland Garros'taki çiftler macerasını ikinci turda noktaladı.
Zeynep Sönmez ile Tatjana Maria çifti böylece turnuvaya veda etti.
TEKLERDE DE İLK TURDA ELENMİŞTİ
Milli tenisçi, Roland Garros'ta tekler kategorisinde de istediği sonucu alamamıştı.
Zeynep Sönmez, teklerde ilk tur mücadelesinde Avustralyalı rakibi Daria Kasatkina karşısında korttan mağlubiyetle ayrılmıştı.