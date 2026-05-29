Zeynep Sönmez talihsiz sakatlık sonrası maçtan çekildi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros çiftler kategorisinde Alman partneri Tatjana Maria ile ikinci turda elendi.

Zeynep Sönmez, Ukraynalı rakipleri Anhelina Kalinina ve Dayana Yastremska karşısında ilk sette sakatlanarak maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ilk setinde 2-0 geride olan Zeynep Sönmez, reklam tabelalarına takılarak yere düştü ve sağlık ekipleri müdahale etti.