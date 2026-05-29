Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: Baskı hep var!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, hem milli takımın son durumunu değerlendirdi hem de geleceğine ilişkin mesajlar verdi.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
- Montella, Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkmayı hedeflediklerini belirtti.
- Teknik direktör, baskının milli takım hocalığı için normal olduğunu ve duygularını yöneterek en iyi performansı sergilemeye çalışacaklarını ifade etti.
- Montella, Dünya Kupası'ndaki rakipler hakkında bilgi vererek, her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi.
- Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi veren Montella, oyuncunun Dünya Kupası'nda yer almasını istediklerini vurguladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası hazırlıkları sürerken önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, kamp sürecinden sakat oyuncuların durumuna kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.
İşte İtalyan çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar...
DÜNYA KUPASI MESAJI
"Bizim hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkabilmek. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Orada da adım adım ilerlemek ve ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz."
'BASKI HEP VARDIR'
"Baskılar çok normal. Milli takım hocası iseniz baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı, kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı, işimizin bir parçası. Duygularımızı en iyi şekilde yönetmek ve futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
'İKİ TURNUVA FARKLI'
"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenmanlar sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor."
DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLER
"Rakipleri anlatmak isterim biraz. Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, alışıklar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım. Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur. ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."
'ÖNGÖRÜLEMEZ BİR GRUP'
"Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz, bazen hep beraber savunmalı bazen hücum etmeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde.
Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metodlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."
'BANA ÇOK ŞEY KATTI'
"Duygusal anlamda milli takım teknik direktörlüğü bana çok şey kattı. Her maçı final gibi görüyorum. Tarihi bu kadar büyük, kültürel olarak çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Hedefim ilk başta Avrupa Şampiyonası'ydı bu güzel milli takımla. Aklımda her zaman Dünya Kupası vardı. Sözleşmemi de bu yüzden hiçbir şeye bakmadan yeniledim. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve bir ülkeyi temsil ettiğinizde en iyisini yapmak istiyorsunuz, bunun gururunu yaşıyorsunuz."
YENİ KURALLAR
"Aslında farklılıklar olacaktır yeni kurallarla. Adapte olmamız gerekiyor. FIFA'nın hedefi oyunu hızlandırmak. Maçlar bazen çok duraksıyor. Her devredeki 3 dakikalık molalar da belki de stratejileri konuşacak fırsatı verecek. Bu molalar avantaj da dezavantaj da sağlayabilir."
'BURAYA MOTİVE GELDİLER'
"Futbolcularımız çok fazla maç oynadı sezonda ama buraya çok motive geldiler. Dünya Kupası her futbolcunun hayali. Stratejimiz, kalabileceğimiz kadar Riva'da kalabilmek. Futbolcularımız, akşamları da ailelerine gidip vakit geçirebiliyor. Bu tarz zihinsel molalar vermenin çok fazla faydası vardır. Antrenmanları yapıyoruz ve akşamları herkes ailesiyle vakit geçiriyor. Böyle büyük bir turnuva öncesinde bu tarz mola verebilmek çok önemli. Fiziksel ve zihinsel olarak rejenerasyon çok önemli. Futbolcularımla beraber böyle bir karar aldık. Riva'da kalmaktan çok mutluyuz, tüm imkanlar elimizde..."
KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."
'HAYAL KURUYORUZ'
"Hepimiz hayal kuruyoruz. Büyük hedeflere ulaşmak için büyük hayal kurmak lazım. Çok çalışmanız lazım, tüm hazırlıkları yapmanız lazım. Büyük başarılara ulaştığınızda bunlar tesadüfen gelmez. İlk hedefimiz gruptan başarılı şekilde çıkmak, adım adım ilerlemek."
'HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK OLMALI'
"Hayallerimiz çok büyük olmalı. Duygularımızı yönetmeli, sakin kalmalıyız en iyi performansı verebilmek için. Bizler ve futbolcularımızla yüreğimizle sahada olacağız. Ülkemizi temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
GELECEĞİ HAKKINDA YANIT
"Geleceği, kulüp takımında çalışmayı düşünüyor mu, başka takımlarla adı geçiyor, bu konuda ne düşünüyor?"
Vincenzo Montella: Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici.