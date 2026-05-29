Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: Baskı hep var!

'İKİ TURNUVA FARKLI' "Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenmanlar sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor."

'BASKI HEP VARDIR' "Baskılar çok normal. Milli takım hocası iseniz baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı, kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı, işimizin bir parçası. Duygularımızı en iyi şekilde yönetmek ve futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

DÜNYA KUPASI MESAJI "Bizim hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkabilmek. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Orada da adım adım ilerlemek ve ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz."

Vincenzo Montella rakipleri analiz ederek işlerinin kolay olmadığını söyledi

DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLER

"Rakipleri anlatmak isterim biraz. Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, alışıklar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım. Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur. ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."

'ÖNGÖRÜLEMEZ BİR GRUP'

"Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz, bazen hep beraber savunmalı bazen hücum etmeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde.

Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metodlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."

'BANA ÇOK ŞEY KATTI'

"Duygusal anlamda milli takım teknik direktörlüğü bana çok şey kattı. Her maçı final gibi görüyorum. Tarihi bu kadar büyük, kültürel olarak çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Hedefim ilk başta Avrupa Şampiyonası'ydı bu güzel milli takımla. Aklımda her zaman Dünya Kupası vardı. Sözleşmemi de bu yüzden hiçbir şeye bakmadan yeniledim. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve bir ülkeyi temsil ettiğinizde en iyisini yapmak istiyorsunuz, bunun gururunu yaşıyorsunuz."